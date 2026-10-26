Зеленський уже суперечить собі: що не так із заявами президента

Президент України все частіше говорить про вибори і навіть про можливість їх проведення. Однак, як зазначають в Раді, деякі заяви суперечать одна одній.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк зробив підбірку заяв президента України Володимира Зеленського про вибори за 3 роки. Політик зазначив, що таких заяв було аж 25. При тому, уточнив, прямо суперечить одна одній.

18 жовтня NBC спитало Президента, чи піде він на вибори. “Якщо це буде під час війни, звичайно. Це моя відповідальність”.

А ще 16 вересня на CBS про тих, хто закликає до виборів, типу Федорова: “Вони хочуть бути в політиці. Ось і все. Я думаю, це помилка”.

“Взагалі заяви Президента про вибори явно залежать від оцінки фаз луни Веронікою Фен-Шуй, рейтингу та останніх подій”, — припустив народний депутат.

Серпень 2023-го: “Проводити вибори в кредит я не буду… Я б не хотів фантазувати, що ми б жили без виборів три, п’ять, сім років”.

Листопад 2023-го: “зараз вибори не на часі”, розмови про них — “вкиди, яких очікує лише Росія”.

Грудень 2025-го, після слів Трампа: “готовий… наступні 60-90 днів”.

Січень 2025-го, Фрідман: “навіть я не знаю”.

Вересень 2025-го, Axios: “готовий не йти на другий строк”.

Березень 2026-го: “зовсім не впевнений, що балотуватимусь”, а вибори — “після війни, не під час тимчасового перемир’я”.

22 серпня: “цунамі для держави”.

11 жовтня на ABC: “дайте 60 днів повного припинення вогню, і ми організуємо вибори”.

18 жовтня: “пів року після війни” і "під час війни — звісно”.

“П — послідовний. Про обіцянку “на один термін” навіть не нагадую. Людина ось збирається після 8 років ще мінімум 5 правити”, — зауважив нардеп.

Він нагадав, якщо війна заважає провести вибори, то готувати закон та систему точно нічого не заважає…

“Окрім бажання в останній момент під себе її зробити. І вирішувати питання треба зараз: голосування понад 1 млн військових, понад 5 млн українців за кордоном, вільні медіа замість одного марафону. Вибори не виторговують у Путіна і не випрошують у Трампа. Їх готують удома. Чесно, за правилами і бажано все ж таки після війни…”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленського можуть замінити.



