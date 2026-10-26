Зеленский уже противоречит себе: что не так с заявлениями президента

Президент Украины все чаще говорит о выборах и даже о возможности их проведения. Однако, как отмечают в Раде, некоторые заявления противоречат друг другу.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк сделал подборку заявлений президента Украины Владимира Зеленского о выборах за 3 года. Политик отметил, что таких заявлений было 25. При этом, уточнил, прямо противоречит друг другу.

18 октября NBC спросило Президента, пойдет ли он на выборы. "Если это будет во время войны, конечно. Это моя ответственность".

А еще 16 сентября на CBS о тех, кто призывает к выборам, как Федоров: "Они хотят быть в политике. Вот и все. Я думаю, это ошибка".

"Вообще заявления Президента о выборах явно зависят от оценки фаз луны Вероникой Фэн-Шуй, рейтинга и последних событий", — предположил народный депутат.

Август 2023-го: "Проводить выборы в кредит я не буду... Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три, пять, семь лет".

Ноябрь 2023-го: "сейчас выборы не ко времени", разговоры о них — "вбросы, которых ожидает только Россия".

Декабрь 2025-го, после слов Трампа: "готов… следующие 60-90 дней".

Январь 2025-го, Фридман: "даже я не знаю".

Сентябрь 2025-го, Axios: "готов не идти на второй срок".

Март 2026-го: "совершенно не уверен, что буду баллотироваться", а выборы — "после войны, не во время временного перемирия".

22 августа: "цунами для государства".

11 октября на ABC: "дайте 60 дней полного прекращения огня, и мы организуем выборы".

18 октября: "полгода после войны" и "во время войны — конечно".

"П – последовательный. Об обещании "на один срок" даже не напоминаю. Человек вот собирается после 8 лет еще минимум 5 править", — заметил нардеп.

Он напомнил, что если война мешает провести выборы, то готовить закон и систему точно ничего не мешает…

"Кроме желания в последний момент под себя ее сделать. И решать вопрос надо сейчас: голосование свыше 1 млн военных, свыше 5 млн украинцев за границей, свободные медиа вместо одного марафона. Выборы не выторговывают у Путина и не выпрашивают у Трампа. Их готовят дома. Честно, по правилам и желательно все-таки после войны…”, — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленского могут заменить.



