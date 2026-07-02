"Зеленский еще хочет власти": аргументы президента в Раде назвали манипуляцией

В Украине снова актуальна тема выборов – сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшим главкомом Валерием Залужным, который, вероятно, примет участие в выборах. Зеленский якобы отмечал, что это решение приведет к расколу общества.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко объяснил, что любые выборы – это определенный раскол, ведь одни люди одни выбирают одного кандидата, одну программу, один путь государства, другие – другой. По его словам, в этом и заключается идея выборов – борьба кандидатов, желательно визий, желательно программ.

"Поэтому, если Зеленский не хочет раскалывать общество, то у меня есть для него один хороший совет: пусть сам не идет на выборы, потому что самой раскалывающей фигурой для общества будет сам Зеленский и его участие в выборах. Поэтому если он так за это переживает, то пусть сам на них не идет", — отметил нардеп.

Политик напомнил, что сам Зеленский обещал быть только один срок, но его один срок уже превратился в полтора. Так, со временем может и в два уже превратиться, отметил парламентарий.

"Он еще хочет власти. Наверное, достаточно. И потому лучший ему совет — не баллотироваться. А так это, безусловно, манипуляции", — отметил политик.

Нардеп указал на важный момент – отметил, что выборы являются моментом внутреннего противостояния. И именно, по его словам, это одна из причин, почему нельзя проводить выборы во время войны. Политик подчеркнул, что нужно завершить войну — вооруженное противостояние с внешним агрессором, а после этого спокойно, без оружия демократическим способом, но так с дебатами, дискуссиями провести демократические, честные выборы и избрать нового президента.

Политик подчеркнул, что аргументация о расколе общества — это абсолютная манипуляция со стороны Зеленского, если он ее использовал.

"В принципе, мы постоянно слышим что-то подобное, вроде, не расшатывайте лодку… А больше всего расшатывает эту лодку сам Зеленский", — резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Гончаренко, Зеленский был не в восторге от встреч с Залужным и Будановым.