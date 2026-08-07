Зеленский проигрывает трем соперникам: опрос показал неожиданный расклад президентской гонки

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, действующий глава государства Владимир Зеленский вышел бы во второй тур, однако в большинстве смоделированных сценариев уступил бы своих потенциальных оппонентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра социальных исследований Социс, проведенного с 28 июля по 2 августа.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В первом туре среди респондентов, определившихся со своим выбором, Зеленский набрал бы 22,3% поддержки. Почти вплотную к нему подошел посол Украины в Великобритании Валерий Залужный с результатом 21,4%. Третью позицию занял бывший министр обороны Михаил Федоров, поддержанный 13,1% опрошенных.

В то же время, моделирование второго тура демонстрирует существенное изменение разложения сил. Наиболее убедительную победу над Зеленским одержал Валерий Залужный — 66,2% голосов против 33,8%. Руководитель офиса президента Кирилл Буданов также опередил бы действующего президента с результатом 60,3% против 39,7%, а Михаил Федоров — 63,8% против 36,2%.

В то же время, не все потенциальные соперники имели бы преимущество над Зеленским. Согласно результатам исследования, действующий президент уверенно победил бы пятого президента Украины Петра Порошенко – 64,8% против 35,2%. Также Зеленский опередил бы командира Третьего армейского корпуса Андрея Белецкого, набрав 56,9% против 43,1%.

Опрос проводился методом личных интервью с использованием планшетов. В исследовании приняли участие 2000 респондентов, а заявленная статистическая погрешность не превышает 2,6%. В то же время социологи отмечают, что опрос не охватывал временно оккупированный Крым, Луганскую область, другие оккупированные территории и районы активных боевых действий, а его результаты отражают общественные настроения только на момент проведения исследования, а не прогноз реального голосования.

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