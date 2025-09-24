Зеленский допустил проведение выборов еще до окончания войны: что заявил

Рубрики
Кравцев Сергей
Выборы в Украине могут состояться даже без подписания мирного договора о прекращении войны в Украине, но с обязательным условием – обеспечения перемирия с надлежащим уровнем безопасности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу "Fox News" сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
На уточняющий вопрос журналиста о возможности проведения выборов, Зеленский отметил, что это будет зависеть от поддержки международных партнеров и наличия гарантий безопасности.
Отметим, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский раскрыл детали по переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным относительно возможного места встречи на уровне лидеров.
Президент отметил, что Путину предлагались различные страны на выбор, не только нейтральные, а даже такие дружественные к России, как Казахстан. И Украина готова встретиться, где угодно.
Глава государства отметил, что у него состоялся хороший разговор с президентом Трампом.