Зеленский допустил проведение выборов еще до окончания войны: что заявил

Выборы в Украине могут состояться даже без подписания мирного договора о прекращении войны в Украине, но с обязательным условием – обеспечения перемирия с надлежащим уровнем безопасности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу "Fox News" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Мы готовы. Если будет перемирие, даже если это сложно согласно нашей Конституции", — заявил президент.

На уточняющий вопрос журналиста о возможности проведения выборов, Зеленский отметил, что это будет зависеть от поддержки международных партнеров и наличия гарантий безопасности.

"Мы можем провести выборы, если сможем сделать это вместе с нашими партнерами и при условии гарантий безопасности", — добавил украинский лидер.

Отметим, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский раскрыл детали по переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным относительно возможного места встречи на уровне лидеров.

Президент отметил, что Путину предлагались различные страны на выбор, не только нейтральные, а даже такие дружественные к России, как Казахстан. И Украина готова встретиться, где угодно.

Глава государства отметил, что у него состоялся хороший разговор с президентом Трампом.




