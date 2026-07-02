Если бы выборы президента Украины состоялись сегодня: кто бы победил

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, во второй тур вышли бы действующий президент Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. В то же время, по результатам нового социологического исследования, преимущество в итоге получил именно глава государства. Такие результаты обнародовала Социологическая группа "Рейтинг" в исследовании, проведенном по заказу Центра анализа и социологических исследований.

Выборы в Украине

Согласно опросу, в первом туре президентских выборов Владимир Зеленский набрал бы 32% голосов респондентов. Второе место занял Валерий Залужный с результатом 16% голосов украинцев.

Третью позицию занимает бывший начальник ГУР, а ныне руководитель ОП Кирилл Буданов, которого бы поддержали 11% опрошенных. Далее расположились пятый президент Украины Петр Порошенко – 6%, боксер Александр Усик – 4%, а также бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков – 4%.

Остальные потенциальные кандидаты, среди которых Алексей Гончаренко, Андрей Билецкий, Юлия Тимошенко и Сергей Притула, получили бы около 2% поддержки каждый. В то же время 4% респондентов заявили, что не участвовали бы в голосовании, еще 10% не смогли определиться со своим выбором.





Выборы в Украине. Опрос "Рейтинг"

Поскольку ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, социологи также смоделировали возможный второй тур между Зеленским и Залужным. В таких условиях действующего президента поддержали бы 42% опрошенных, тогда как за Валерия Залужного готовы проголосовать 39%. Еще 9% респондентов не определились со своим выбором, а 10% заявили, что не голосовали бы во втором туре.

Таким образом, согласно результатам этого опроса, в случае проведения президентских выборов в ближайшее время победил бы Владимир Зеленский, опередив Валерия Залужного на три процентных пункта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский прямо спросил Залужного, будет ли тот участвовать в выборах президента.