Президент України Володимир Зеленський запропонував припинити вогонь на час виборів в Україні і закликав США обговорити це з Росією.

Військовий наголосив, хто в першу чергу має голосувати на виборах

"Ми готові працювати з президентом Трампом у будь-якому форматі. І якщо президент Трамп більше говорить про вибори в Україні, я хочу сказати, що там, де це відкрито, ми можемо спробувати провести вибори. Україна не ховається від демократії" — заявив Зеленський, виступаючи на онлайн-зустрічі Європейської коаліції.

Він зазначив, що вибори стануть можливими, якщо забезпечити безпеку, "і Америка може допомогти в цьому найбільше".

Військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман" наголосив, що це цілком адекватна умова щодо проведення виборів від президента Зеленського.

"Припинення вогню = можливість людям проголосувати на цих виборах.

У першу чергу можливість виявити свою волю у виборі президента мають військові, які проливають кров за свободу нашої держави, а для цього їм потрібно забезпечити почергову ротацію, яку ворог наразі здійснити не дає", – наголошує військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що бізнесмена Ігоря Коломойського доставили учора на засідання суду, де він поспілкувався із журналістами та представниками громадськості, як було обіцяно раніше.

На питання, чи мають бути проведені вибори в Україні до закінчення війни, Коломойський відповів, що це катастрофа.

"Проводити вибори під час війни — це катастрофа. Президенту треба зібратись і далі відстоювати інтереси країни", — наголосив Коломойський. Щодо відставки Єрмака бізнесмен зауважив, що він ставиться до цього зі змішаними почуттями.

"Зі змішаними почуттями, тому що йому немає гідної заміни. І президент залишився без рук. Якщо у вас є помічник, неважливо, як до нього ставитися і як його називати. Але людина з тобою пройшла майже п’ять з половиною років, і він виконував великий фронт роботи, добре – погано, це не важливо, але йому довіряли і йому делегували, а потім раз і його в один день не стало", – зауважив Коломойський та зазначив, що він не дуже добре ставиться особисто до Єрмака.

