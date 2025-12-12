Президент Украины Владимир Зеленский предложил прекратить огонь во время выборов в Украине и призвал США обсудить это с Россией.

Военный подчеркнул, кто в первую очередь должен голосовать на выборах

"Мы готовы работать с президентом Трампом в любом формате. И если президент Трамп больше говорит о выборах в Украине, я хочу сказать, что там, где это открыто, мы можем попытаться провести выборы. Украина не скрывается от демократии", — заявил Зеленский, выступая на онлайн-встрече Европейской коалиции.

Он отметил, что выборы станут возможными, если обеспечить безопасность, "и Америка может помочь в этом больше всего".

Военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман" подчеркнул, что это вполне адекватное условие проведения выборов от президента Зеленского.

"Прекращение огня – возможность людям проголосовать на этих выборах.

В первую очередь, возможность проявить свою волю в выборе президента имеют военные, которые проливают кровь за свободу нашего государства, а для этого им нужно обеспечить поочередную ротацию, которую враг сейчас осуществить не дает", – отмечает военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бизнесмена Игоря Коломойского доставили вчера на заседание суда, где он пообщался с журналистами и представителями общественности, как было обещано ранее.

На вопрос, должны ли быть проведены выборы в Украине до окончания войны, Коломойский ответил, что это катастрофа.

"Проводить выборы во время войны — это катастрофа. Президенту нужно собраться и дальше отстаивать интересы страны", — подчеркнул Коломойский. Относительно отставки Ермака бизнесмен отметил, что он относится к этому со смешанными чувствами.

"Со смешанными чувствами, потому что ему нет достойной замены. И президент остался без рук. Если у вас есть помощник, неважно, как к нему относиться и как его называть. Но человек с тобой прошел почти пять с половиной лет, и он выполнял большой фронт работы, хорошо – плохо, это не важно, но ему доверяли и ему делегировали, а потом раз и его в один день не стало", — заметил Коломойский и отметил, что он не очень хорошо относится лично к Ермаку.

