Вибори як шанс для Кремля: Подоляк пояснив, чому Путін розраховує на внутрішні суперечності в Україні

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив про високі ризики внутрішньої дестабілізації в разі проведення виборів в Україні під час повномасштабної війни, зазначивши, що виборчий процес може стати інструментом ворожого впливу.

Вибори в Україні. Ілюстративне фото

В українському інформаційному просторі розгорнулася дискусія навколо можливості відновлення електоральних процесів до завершення бойових дій. Приводом для цього стали публічні заяви колишнього керівника оборонного відомства Михайла Федорова. В ефірі видання Delfi представник Офісу Президента Михайло Подоляк проаналізував ці пропозиції, назвавши їх передчасними та небезпечними для національної безпеки.

На думку посадовця, ексміністр оборони своїми висловлюваннями намагається сформувати власний політичний капітал на майбутнє, що є звичним інструментом у відкритому суспільстві.

"Федоров, ймовірно, робить заявку на свою політичну кар'єру, — зауважив радник ОП, оцінюючи мотивацію колишнього урядовця, — і це нормальний прояв демократії".

Проте Подоляк застеріг, що реалізація подібних ініціатив безпосередньо під час відбиття ворожої агресії здатна спровокувати глибоку внутрішню кризу та підірвати єдність суспільства. Головна небезпека полягає в тому, що Кремль неодмінно спробує скористатися внутрішньополітичною боротьбою для реалізації власних геополітичних планів. Російське керівництво історично вливало колосальні ресурси у підкуп українських політиків та створення лояльних до Москви організацій.

"Росія зацікавлена у виборчій кампанії в Україні, — підкреслив спікер Банкової, нагадуючи про традиційні гібридні методи впливу сусідньої держави, — оскільки Москва традиційно намагалася впливати на українську політику, створювати підконтрольні партії та посилювати внутрішні суперечності".

За словами урядовця, Владімір Путін дуже розраховує на хаос, який неминуче супроводжує будь-які вибори. Завдяки розбрату всередині України агресор сподівається закрити ті військові та політичні завдання, які окупаційній армії не вдалося виконати на полі бою за допомогою зброї.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Михайло Федоров звернувся до українців і закликав підготувати механізм виборів під час війни, розкритикувавши корупцію.