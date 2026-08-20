logo

BTC/USD

72459

ETH/USD

2327.88

USD/UAH

44.61

EUR/UAH

52.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика выборы Выборы как шанс для Кремля: Подоляк объяснил, почему Путин рассчитывает на внутренние противоречия в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Выборы как шанс для Кремля: Подоляк объяснил, почему Путин рассчитывает на внутренние противоречия в Украине

Заявка на политическую карьеру: в ОП прокомментировали призывы Федорова по поводу избирательного процесса

20 августа 2026, 17:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил о высоких рисках внутренней дестабилизации в случае проведения выборов в Украине во время полномасштабной войны, отметив, что избирательный процесс может оказаться инструментом враждебного влияния.

Выборы как шанс для Кремля: Подоляк объяснил, почему Путин рассчитывает на внутренние противоречия в Украине

Выборы в Украине. Иллюстративное фото

В украинском информационном пространстве развернулась дискуссия о возможности возобновления электоральных процессов до завершения боевых действий. Поводом стали публичные заявления бывшего руководителя оборонного ведомства Михаила Федорова. В эфире издания Delfi представитель Офиса Президента Михаил Подоляк проанализировал эти предложения, назвав их преждевременными и опасными для национальной безопасности.

По мнению чиновника, эксминистр обороны своими высказываниями пытается сформировать собственный политический капитал на будущее, являющийся привычным инструментом в открытом обществе.

"Федоров, вероятно, делает заявку на свою политическую карьеру, — заметил советник ОП, оценивая мотивацию бывшего чиновника, — и это нормальное проявление демократии".

Однако Подоляк предостерег, что реализация подобных инициатив непосредственно при отражении враждебной агрессии способна спровоцировать глубокий внутренний кризис и подорвать единство общества. Главная опасность состоит в том, что Кремль обязательно попытается воспользоваться внутриполитической борьбой для реализации собственных геополитических планов. Российское руководство исторически вливало колоссальные ресурсы в подкуп украинских политиков и создание лояльных к Москве организаций.

"Россия заинтересована в избирательной кампании в Украине, — подчеркнул спикер Банковой, напоминая о традиционных гибридных методах влияния соседнего государства, — поскольку Москва традиционно пыталась влиять на украинскую политику, создавать подконтрольные партии и усиливать внутренние противоречия".

По словам чиновника, Владимир Путин очень рассчитывает на хаос, неизбежно сопровождающий любые выборы. Благодаря раздору внутри Украины агрессор надеется закрыть те военные и политические задачи, которые оккупационной армии не удалось выполнить на поле боя с помощью оружия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Михаил Федоров обратился к украинцам и призвал подготовить механизм выборов во время войны, раскритиковав коррупцию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости