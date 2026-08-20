Выборы как шанс для Кремля: Подоляк объяснил, почему Путин рассчитывает на внутренние противоречия в Украине

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил о высоких рисках внутренней дестабилизации в случае проведения выборов в Украине во время полномасштабной войны, отметив, что избирательный процесс может оказаться инструментом враждебного влияния.

Выборы в Украине. Иллюстративное фото

В украинском информационном пространстве развернулась дискуссия о возможности возобновления электоральных процессов до завершения боевых действий. Поводом стали публичные заявления бывшего руководителя оборонного ведомства Михаила Федорова. В эфире издания Delfi представитель Офиса Президента Михаил Подоляк проанализировал эти предложения, назвав их преждевременными и опасными для национальной безопасности.

По мнению чиновника, эксминистр обороны своими высказываниями пытается сформировать собственный политический капитал на будущее, являющийся привычным инструментом в открытом обществе.

"Федоров, вероятно, делает заявку на свою политическую карьеру, — заметил советник ОП, оценивая мотивацию бывшего чиновника, — и это нормальное проявление демократии".

Однако Подоляк предостерег, что реализация подобных инициатив непосредственно при отражении враждебной агрессии способна спровоцировать глубокий внутренний кризис и подорвать единство общества. Главная опасность состоит в том, что Кремль обязательно попытается воспользоваться внутриполитической борьбой для реализации собственных геополитических планов. Российское руководство исторически вливало колоссальные ресурсы в подкуп украинских политиков и создание лояльных к Москве организаций.

"Россия заинтересована в избирательной кампании в Украине, — подчеркнул спикер Банковой, напоминая о традиционных гибридных методах влияния соседнего государства, — поскольку Москва традиционно пыталась влиять на украинскую политику, создавать подконтрольные партии и усиливать внутренние противоречия".

По словам чиновника, Владимир Путин очень рассчитывает на хаос, неизбежно сопровождающий любые выборы. Благодаря раздору внутри Украины агрессор надеется закрыть те военные и политические задачи, которые оккупационной армии не удалось выполнить на поле боя с помощью оружия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Михаил Федоров обратился к украинцам и призвал подготовить механизм выборов во время войны, раскритиковав коррупцию.