Выборы и референдум во время войны: какой реальный сценарий, есть ли подводные камни

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вынести на референдум решение о мирном плане, предложенном США, если Россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней. Об этом рассказал в комментарии изданию Axios. Как вы относитесь к самой идее проведения выборов во время военного положения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

С выборами и референдумом есть ряд спорных моментов

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отметил, если мы говорим о проведении выборов во время военного положения, то тут стоит понимать политико-конституционные рамки.

"Во-первых, Конституция Украины говорит о том, что, например, выборы в Верховную Раду, то есть как единственную законодательную ветвь власти, не могут проводиться до окончания военного положения. И Верховная Рада сохраняет свои полномочия до окончания военного положения. Другая ситуация с президентом. Если мы говорим о президентских выборах, то они запрещены не на уровне Конституции, а они запрещены на уровне отдельных законов. И, соответственно, во время даже военного положения, в принципе, законы можно менять. И, насколько я понимаю, сейчас как раз ведется дискуссия вокруг темы выборов президента. Идея в том, чтобы поменять законы и, например, предложить проведение выборов президента. Гипотетически мы можем представить выборы в несколько дней, учитывая безопастностный контекст. К тому же мы видим, как обсуждается тема с онлайн-голосованием, но здесь есть много проблем, потому что в обществе есть недоверие к такому формату голосования. Плюс нужно обеспечить права военных, которые тоже должны принимать участие в голосовании. Они имеют права выбирать и право выбираться. Учитывая, что мы претендуем на статус представительской демократии, где должны регулярно проводиться выборы, то я не вижу тут большой проблемы, чтобы политико-конституционно провести выборы даже во время военного положения", – отметил эксперт.

По его словам, в самом деле есть безопастностные моменты. Их стоит обсуждать и стоит думать, как открыть избирательные участки.

При этом Алексей Якубин говорит, что с референдумом – другой вопрос. Потому что есть Конституция Украины, которая говорит о том, что есть запрет на проведение части референдумов, например, касаемо налогов, территориальных вопросов, амнистии.

"Нужно думать, как выйти из этого положения. Но даже, если представить, что удастся организовать проведение референдума по мирному плану, то всё равно стоит понимать, что он будет во многом просто, как консультация. То есть, он не будет носить императивный характер. В конечном итоге вопрос с референдумом будет решаться по итогам того, к чему придут приговоры. Мы знаем, что сейчас Зеленский едет во Флориду в США и там как раз будут обсуждаться эти 20 пунктов мирного плана, включая вопросы о выборах. И в итоге после встречи Зеленского с Трампом будет больше ясности относительно выборов и референдума", – констатировал Алексей Якубин.

"Выборы-референдумы" тотально расколят украинское общество

Политический эксперт Сергей Таран отметил, что референдумы и выборы во время военного положения – очень плохая идея. Особенно если к этому будет добавлена сомнительная он-лайн составляющая.

"Ни о какой прозрачности процесса, свободе агитации, тайне голосования тогда не может быть речи. В результате легитимность "новоизбранных" украинских властей будет подорвана. Если сейчас "нелегитимными" украинские власти называет лишь Путин, то тогда вопрос легитимности будет подниматься внутри страны. И это на самом деле очень плохо. Такие "выборы-референдумы" тотально расколят украинское общество и подвесят возможности Украины вести сложные дипломатические переговоры. О скором вступлении в ЕС можно будет сразу забыть", – отметил эксперт.

Сергей Таран подытоживает, именно этот сценарий идеален для Путина, поэтому он и готов остановить войну ради "референдума".

