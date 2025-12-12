У яких країнах останні 30 років проводили вибори під час війни: чим це закінчилося

Останніми днями знову прозвучала стара вимога Кремля: провести вибори в Україні вже зараз, під час повномасштабної війни. І вперше за довгий час ця вимога отримала публічну підтримку з боку Дональда Трампа. Для того, щоб зрозуміти чи варто йти на такий крок, потрібно подивитися на світовий досвід останніх 30-35 років. А світовий досвід говорить одне: вибори під час активної війни майже ніколи не працюють. І Балкани, і Африка, і Азія – це величезний "лабораторний матеріал", де такі вибори пробували десятки разів. Результат – стабільно поганий. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

Для початку аналітик радить поглянути на досвід Анголи, де у 1992 році вибори провели до завершення війни. Сторона, що програла, взялася за зброю. Війна стала ще кривавішою. Далі Південний Судан у 2010, де були вибори без інституцій. Через кілька років – нова громадянська війна.

В Азії теж схожа ситуація. Вибори пройшли в Афганістан. Проте легітимності не було. Фінал відомий у 2021 році.

Далі можна загадати Ірак 2005-го. Вибори пройшли під атаками. Частина населення була виключена. Результат – зафіксований розкол, а не єдність.

І тільки Балкани і Косово обрали спочатку мир, потім вибори.

На думку експерта, коли Путін вимагає виборів під час війни – це логічно. Він хоче: внутрішньої дестабілізації; конфлікту легітимностей; делегітимації української влади. Але, коли цю ж вимогу повторює Трамп, це вже не про демократію. Це або: повне нерозуміння світового досвіду, або свідома гра на руку Кремлю.

