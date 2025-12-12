В каких странах последние 30 лет проводили выборы во время войны: чем это закончилось

В последние дни снова прозвучало старое требование Кремля: провести выборы в Украине уже сейчас, во время полномасштабной войны. И впервые за долгое время это требование получило публичную поддержку со стороны Дональда Трампа. Для того чтобы понять стоит ли идти на такой шаг, нужно посмотреть на мировой опыт последних 30-35 лет. А мировой опыт говорит одно: выборы во время активной войны почти никогда не работают. И Балканы, и Африка, и Азия – это огромный лабораторный материал, где такие выборы пробовали десятки раз. Результат – стабильно плохой. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Для начала аналитик советует посмотреть на опыт Анголы, где в 1992 году выборы провели до завершения войны. Проигравшая сторона взялась за оружие. Война стала еще более кровавой. Далее Южный Судан в 2010, где были выборы без институций. Через несколько лет – новая гражданская война.

В Азии тоже похожая ситуация. Выборы прошли в Афганистане. Однако легитимности не было. Финал известен в 2021 году.

Дальше можно загадать Ирак 2005-го. Выборы прошли под атаками. Часть населения была исключена. Результат – зафиксированный раскол, а не единство.

И только Балканы и Косово избрали сначала мир, затем выборы.

По мнению эксперта, когда Путин требует выборов во время войны – это логично. Он хочет: внутренней дестабилизации; конфликта легитимностей; делегитимации украинской власти. Но когда это же требование повторяет Трамп, это уже не о демократии. Это либо: полное непонимание мирового опыта, либо сознательная игра на руку Кремлю.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский заявил, что говорил с представителями Верховной Рады о возможном проведении выборов в условиях военного положения. В то же время, первый вице-спикер Совета Корниенко заявил, что парламент готов подготовить все необходимые законы для проведения выборов во время войны. Но для этого необходимы гарантии безопасности США и ЕС, чтобы выборы прошли безопасно. Может ли быть власть заинтересована в том, чтобы именно сейчас провести выборы, ведь вероятность того, что в условиях войны общество объединится вокруг президента – может быть больше, чем после завершения боевых действий? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, забрав мнения экспертов.