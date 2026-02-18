logo_ukra

У Верховній Раді назвали терміни для проведення виборів в Україні: лишилася одна головна умова

У Верховній Раді назвали головну умову для проведення виборів під час війни. Голосування можливе через 60 днів повної "тиші".

18 лютого 2026, 08:55
Автор:
Slava Kot

В Україні можуть провести вибори вже за 60 днів після настання повної безпекової "тиші". Про це заявив перший віцеспікер Верховної Ради та голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко, який окреслив головну умову для запуску виборчого процесу під час війни.

У Верховній Раді назвали терміни для проведення виборів в Україні: лишилася одна головна умова

Умова виборів в Україні. Фото з відкритих джерел

Олександр Корнієнко у коментарі "Укрінформу" розповів про терміни проведення виборів в Україні. За словами політика, законодавство передбачає два чіткі терміни для голосування.

"На сьогодні у нас в законодавстві існує гарно пропрацьованих два види строків. Це 90 днів — звичайні вибори. І 60 днів — дострокові вибори. Тому, 60 днів, про які каже президент, це дуже правильний строк, мінімальний, який може бути, який дійсно має бути в повній "тиші". Не може бути мови про якісь напівзаходи, що Путін каже про "один день" і ще щось. Це так не працює", — сказав Корнієнко.

Народний депутат підкреслив, що весь виборчий процес від старту кампанії до підрахунку голосів має проходити в умовах повної безпеки. Крім того, за його словами, парламенту доведеться окремо врегулювати питання проведення виборів під час воєнного стану.

Окремо Корнієнко згадав про можливий референдум. Хоча сам процес може тривати близько двох місяців, додатковий час потрібен на ініціативу та збір підписів.

"Під "шахедами", під гарматами не проводяться вибори. Це всі розуміють, і в парламенті, і наша переговорна група. Тому ми і говоримо, що краще довше, бо на парламент безпекові фактори теж впливають", — додав віцеспікер ВР.

Нагадаємо, що 9 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що "настав час" для проведення виборів в Україні. Зеленський у відповідь сказав, що Україна готова до виборів у межах 60–90 днів за умови гарантій безпеки від союзників. Також президент зауважив, що одночасно з виборами може бути проведений референдум з питанням щодо мирної угоди.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії відреагували на пропозицію Зеленського про двомісячне перемир’я для виборів в Україні.

Також "Коментарі" писали, що з'явилася реакція Кремля на повідомлення про проведення виборів в Україні.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=b1dJ8xxMl3g
