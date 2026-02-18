В Верховной Раде назвали сроки для проведения выборов в Украине: осталось одно главное условие

В Украине могут провести выборы уже через 60 дней после наступления полной "тишины". Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады и глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко, очертивший главное условие для запуска избирательного процесса во время войны.

Условия выборов в Украине. Фото из открытых источников

Александр Корниенко в комментарии "Укринформу" рассказал о сроках проведения выборов в Украине. По словам политика, законодательство предусматривает два четких срока для голосования.

"На сегодня у нас в законодательстве существует хорошо проработанных два вида сроков. Это 90 дней — обычные выборы. И 60 дней — досрочные выборы. Поэтому, 60 дней, о которых говорит президент, это очень правильный срок, минимальный, который может быть, действительно должен быть в полной "тишине". Не может быть речи о каких-то полумерах, что Путин говорит об "одном дне" и еще что-то. Это так не работает", — сказал Корниенко.

Народный депутат подчеркнул, что весь избирательный процесс от старта кампании до подсчета голосов должен проходить в условиях полной безопасности. Кроме того, по его словам, парламенту придется отдельно урегулировать вопрос проведения выборов во время военного положения.

Отдельно Корниенко упомянул о возможном референдуме. Хотя сам процесс может длиться около двух месяцев, дополнительное время требуется на инициативу и сбор подписей.

"Под "шахедами", под пушками не проводятся выборы. Это все понимают, и в парламенте, и наша переговорная группа. Поэтому мы и говорим, что лучше дольше, потому что на парламент факторы безопасности тоже влияют", — добавил вице-спикер ВР.

Напомним, что 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что "пришло время" для проведения выборов в Украине. Зеленский в ответ сказал, что Украина готова к выборам в пределах 60–90 дней при гарантиях безопасности от союзников. Также президент отметил, что одновременно с выборами может быть проведен референдум по мирному соглашению.

