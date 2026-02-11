У Слузі народу відповіли, яка вірогідність, що Зеленський оголосить вибори 24 лютого 2026 року

Пояснений вже неодноразово правовий алгоритм проведення виборів. Ключове полягає у тому, що вибори не можна проводити не під час війни, а під час дії воєнного стану. Таку думку висловив нардеп Богдан Яременко.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Політик зауважив, спершу наступають обставини, які дозволяють скасувати воєнний стан. Далі або закінчується дія чинного указу президента про запровадження воєнного стану, при тому, що нинішній діє до 4 травня, або президент приймає указ про скасування воєнного стану і вносить це рішення на затвердження Верховною Радою.

За словами Яременка, після скасування воєнного стану приймаються рішення про проведення виборів та інших плебісцитів. Рішення про дату проведення виборів президента приймає Верховна Рада України.

"Таким чином для того, щоб у промові 24 лютого президент України міг оголосити своє бачення щодо дати наступних виборів президента України необхідно досягнути такої ситуації на фронті, яка дозволить прийняти рішення про скасування воєнного стану та проведення демобілізації. Ці рішення президента має схвалити Верховна Рада, після чого президент може внести до Верховної Ради проект закону про проведення у 2026 році виборів президента України. Парламент більшістю має схвалити цю пропозицію", – зазначив нардеп.

Підсумовуючи він наголосив, що оголошення дати президентських виборів 24 лютого 2026 року виглядає фантастичним сценарієм.

