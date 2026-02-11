У Слузі народу відповіли, яка вірогідність, що Зеленський оголосить вибори 24 лютого 2026 року

Рубрики
Кравцев Сергей
Пояснений вже неодноразово правовий алгоритм проведення виборів. Ключове полягає у тому, що вибори не можна проводити не під час війни, а під час дії воєнного стану. Таку думку висловив нардеп Богдан Яременко.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Політик зауважив, спершу наступають обставини, які дозволяють скасувати воєнний стан. Далі або закінчується дія чинного указу президента про запровадження воєнного стану, при тому, що нинішній діє до 4 травня, або президент приймає указ про скасування воєнного стану і вносить це рішення на затвердження Верховною Радою.
За словами Яременка, після скасування воєнного стану приймаються рішення про проведення виборів та інших плебісцитів. Рішення про дату проведення виборів президента приймає Верховна Рада України.
Підсумовуючи він наголосив, що оголошення дати президентських виборів 24 лютого 2026 року виглядає фантастичним сценарієм.
