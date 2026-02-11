В Слуге народу ответили, какова вероятность, что Зеленский объявит выборы 24 февраля 2026 года

Рубрики
Кравцев Сергей
Пояснен уже неоднократно правовой алгоритм проведения выборов. Ключевое состоит в том, что выборы нельзя проводить не во время войны, а во время действия военного положения. Такое мнение высказал нардеп Богдан Яременко.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Политик заметил, сначала наступают обстоятельства, позволяющие отменить военное положение. Далее либо заканчивается действие действующего указа президента о введении военного положения, при том, что действующее до 4 мая, либо президент принимает указ об отмене военного положения и вносит это решение на утверждение Верховной Радой.
По словам Яременко, после отмены военного положения принимаются решения о проведении выборов и других плебисцитов. Решение о дате проведения выборов президента принимает Верховная Рада Украины.
Подводя итог, он отметил, что объявление даты президентских выборов 24 февраля 2026 года выглядит фантастическим сценарием.
