В Слуге народу ответили, какова вероятность, что Зеленский объявит выборы 24 февраля 2026 года

Пояснен уже неоднократно правовой алгоритм проведения выборов. Ключевое состоит в том, что выборы нельзя проводить не во время войны, а во время действия военного положения. Такое мнение высказал нардеп Богдан Яременко.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Политик заметил, сначала наступают обстоятельства, позволяющие отменить военное положение. Далее либо заканчивается действие действующего указа президента о введении военного положения, при том, что действующее до 4 мая, либо президент принимает указ об отмене военного положения и вносит это решение на утверждение Верховной Радой.

По словам Яременко, после отмены военного положения принимаются решения о проведении выборов и других плебисцитов. Решение о дате проведения выборов президента принимает Верховная Рада Украины.

"Таким образом, чтобы в речи 24 февраля президент Украины мог объявить свое видение относительно даты следующих выборов президента Украины, необходимо достичь такой ситуации на фронте, которая позволит принять решение об отмене военного положения и проведении демобилизации. Эти решения президента должна быть одобрена Верховной Радой, после чего президент может внести в Верховную Раду проект закона о проведении в 2026 году выборов президента Украины. Парламент большинством должен одобрить это предложение", – отметил нардеп.

Подводя итог, он отметил, что объявление даты президентских выборов 24 февраля 2026 года выглядит фантастическим сценарием.

Читайте на портале "Комментарии" — в Верховной Раде Украины рассматривают инициативы по аресту имущества и финансовых активов военнообязанных, которые находятся в розыске территориальных центров комплектования. Об этом в интервью изданию Telegraf сообщил народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Руслан Горбенко.