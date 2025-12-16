Нардеп Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE зауважив, що навіть зміни до основного Закону потребують голосування двома скликаннями ВРУ, що неможливо в нинішніх умовах.

У Раді повідомили, чому неможливі вибори під час війни

На його думку, дозвіл на вибори за воєнного стану створює небезпечну пастку — Росія може скористатися законом і провести "вибори" на окупованих чи навіть тимчасово захоплених територіях, обравши там лояльних до себе людей.

Ще одна проблема — легітимність: мільйони українців за кордоном не матимуть достатньо дільниць для голосування, а військовослужбовці будуть обмежені в участі, додав він.

" Якщо не залучати українців за кордоном до голосування, вони відірвуться від країни. Більшість з них не мають куди повернутися через окупацію, а вільного житла в Україні бракує навіть для ВПО — ціни злетіли в рази, потрібні 70–100 млрд доларів на відбудову протягом 4 років ", – зазначив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що минулого тижня бізнесмена Ігоря Коломойського доставили на засідання суду, де він поспілкувався із журналістами та представниками громадськості, як було обіцяно раніше.

На питання, чи мають бути проведені вибори в Україні до закінчення війни, Коломойський відповів, що це катастрофа. "Проводити вибори під час війни — це катастрофа. Президенту треба зібратись і далі відстоювати інтереси країни", — наголосив Коломойський.