Нардеп Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE отметил, что даже изменения в основной Закон нуждаются в голосовании двумя созывами ВРУ, что невозможно в нынешних условиях.

В Раде сообщили, почему невозможны выборы во время войны

По его мнению, разрешение на выборы при военном положении создает опасную ловушку — Россия может воспользоваться законом и провести "выборы" на оккупированных или даже временно захваченных территориях, выбрав там лояльных к себе людей.

Еще одна проблема — легитимность: миллионы украинцев за рубежом не будут иметь достаточно участков для голосования, а военнослужащие будут ограничены в участии, добавил он.

" Если не привлекать украинцев за границей к голосованию, они оторвутся от страны. Большинству из них некуда вернуться из-за оккупации, а свободного жилья в Украине не хватает даже для ВПЛ – цены взлетели в разы, нужны 70–100 млрд долларов на восстановление в течение 4 лет ", – отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на прошлой неделе бизнесмена Игоря Коломойского доставили на заседание суда, где он пообщался с журналистами и представителями общественности, как было обещано ранее.

На вопрос, должны ли быть проведены выборы в Украине до окончания войны, Коломойский ответил, что это катастрофа. "Проводить выборы во время войны — это катастрофа. Президенту нужно собраться и дальше отстаивать интересы страны", — подчеркнул Коломойский.