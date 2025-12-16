logo

BTC/USD

87921

ETH/USD

2963.25

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика выборы В Раде сообщили, почему невозможны выборы во время войны
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде сообщили, почему невозможны выборы во время войны

Выборы могут создать опасную ловушку со стороны России, считает нардеп

16 декабря 2025, 18:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Нардеп Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE отметил, что даже изменения в основной Закон нуждаются в голосовании двумя созывами ВРУ, что невозможно в нынешних условиях.

В Раде сообщили, почему невозможны выборы во время войны

В Раде сообщили, почему невозможны выборы во время войны

По его мнению, разрешение на выборы при военном положении создает опасную ловушку — Россия может воспользоваться законом и провести "выборы" на оккупированных или даже временно захваченных территориях, выбрав там лояльных к себе людей.

Еще одна проблема — легитимность: миллионы украинцев за рубежом не будут иметь достаточно участков для голосования, а военнослужащие будут ограничены в участии, добавил он.

" Если не привлекать украинцев за границей к голосованию, они оторвутся от страны. Большинству из них некуда вернуться из-за оккупации, а свободного жилья в Украине не хватает даже для ВПЛ – цены взлетели в разы, нужны 70–100 млрд долларов на восстановление в течение 4 лет ", – отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на прошлой неделе бизнесмена Игоря Коломойского доставили на заседание суда, где он пообщался с журналистами и представителями общественности, как было обещано ранее.

На вопрос, должны ли быть проведены выборы в Украине до окончания войны, Коломойский ответил, что это катастрофа. "Проводить выборы во время войны — это катастрофа. Президенту нужно собраться и дальше отстаивать интересы страны", — подчеркнул Коломойский.                                                                                                                                                                               



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости