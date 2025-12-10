У ЦВК пояснили, коли можна провести вибори в Україні: терміни розходяться з озвученими Зеленським

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори в Україні. Питання у забезпеченні безпеки, з чим звернувся до Європи та США, та законодавчій базі, що попросив напрацювати нардепів. За таких умов, як заявив Зеленський, вибори можна провести за 60-90 днів. Однак у Центральній виборчій комісії назвали зовсім інші терміни.

Вибори. Ілюстративне фото

За даними ООН, враховуючи понад 5,9 млн біженців за кордоном та 4,4 мільйона осіб, переміщених усередині країни, за словами уряду, оновлення та перевірка реєстрів виборців буде величезним завданням, пише видання CNN.

Заступник голови виборчої комісії України Сергій Дубовик пояснив, що війна завдала величезної шкоди виборчій інфраструктурі. За його словами, наразі функціонує лише 75% виборчих дільниць в Україні.

“Майже мільйон українців служать, багато з них на передовій, і важко уявити, як вони зможуть голосувати без гарантованого припинення бойових дій”, — пише видання.

Дубовик заявив, що для дотримання міжнародних стандартів проведення чесних і вільних виборів в Україні знадобиться шість місяців підготовки. Якщо вони відбудуться раніше, “неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних стандартів”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді розкритикували заяву Зеленського. Народний депутат Дмитро Разумков заявив, якщо влада готова до виборів, то нехай почне агітацію з лінії оборони.

За словами політика, сьогодні провести вибори в Україні неможливо. Захисники України на передовій і мільйони українців за кордоном просто не зможуть проголосувати. А голосування без них, на переконання народного депутата, — це не вибори, а імітація.



