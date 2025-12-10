В ЦИК объяснили, когда можно провести выборы в Украине: сроки расходятся с озвученными Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы в Украине. Вопрос в обеспечении безопасности, с чем обратился к Европе и США, и законодательной базе, что попросил наработать нардепов. В таких условиях, как заявил Зеленский, выборы можно провести через 60-90 дней. Однако в Центральной избирательной комиссии назвали совсем другие сроки.

Выборы. Иллюстративное фото

По данным ООН, учитывая более 5,9 млн беженцев за границей и 4,4 миллиона человек, перемещенных внутри страны, по словам правительства, обновление и проверка реестров избирателей будет огромной задачей, пишет издание CNN.

Заместитель председателя избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик объяснил, что война нанесла огромный ущерб избирательной инфраструктуре. По его словам, в настоящее время функционирует всего 75% избирательных участков в Украине.

"Почти миллион украинцев служат, многие из них на передовой, и трудно представить, как они смогут голосовать без гарантированного прекращения боевых действий", — пишет издание.

Дубовик заявил, что для соблюдения международных стандартов проведение честных и свободных выборов в Украине понадобится шесть месяцев подготовки. Если они состоятся раньше, "невозможно полностью гарантировать соблюдение всех международных стандартов".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде раскритиковали заявление Зеленского. Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что если власть готова к выборам, то пусть начнет агитацию с линии обороны.

По словам политика, сегодня провести выборы в Украине невозможно. Защитники Украины на передовой и миллионы украинцев за границей просто не смогут проголосовать. А голосование без них, по убеждению народного депутата, – это не выборы, а имитация.



