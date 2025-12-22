В ЦИК намекнули от кого в Украине теперь зависит проведение выборов во время войны

Проведение выборов в Украине возможно только после завершения активной фазы войны и при условии внесения соответствующих изменений в законодательство, которое должно учитывать особенности послевоенного периода. В настоящее время ключевая роль в этом процессе принадлежит Верховной Раде. Фактически от парламентариев зависит проведение выборов во время действия военного положения. Об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик

ЦИК. Фото: из открытых источников

По его словам, в условиях военного положения организация выборов невозможна. Президент Украины неоднократно отмечал, что первоочередным фактором остается безопасность. Избирательный процесс может быть начат только при наличии мирных условий и надлежащей законодательной базы.

Дубовик отметил, что действующее избирательное законодательство рассчитано на мирное время и требует тщательного пересмотра. После появления необходимых предпосылок и урегулирования юридических аспектов, связанных с военным положением, можно будет говорить о подготовке к выборам. В то же время, для этого нужно принять специальные нормы, которые будут регулировать проведение выборов после завершения боевых действий или их активной фазы.

Замглавы ЦИК подчеркнул, что парламент должен наработать дорожную карту и подготовить соответствующий законопроект. Центральная избирательная комиссия уже сотрудничает с экспертами и международными партнерами по возможным изменениям в законодательство, однако окончательные решения должны принимать народные депутаты.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время начнет работу профильная рабочая группа, создание которой было анонсировано на согласительном совете Верховной Рады. Это позволит активизировать подготовку необходимых законодательных инициатив.

Особое внимание, по словам Дубовика, следует уделить обеспечению максимально широкого участия граждан в выборах. Речь идет, в частности, об украинцах за границей, военнослужащих и внутренне перемещенных лиц, ныне проживающих вне места своей регистрации.

Читайте на портале "Комментарии" — почему начали раскручивать тему выборов в Украине: кого Москва хочет видеть президентом.



