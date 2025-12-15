Стало известно, сколько украинцев поддерживают проведение выборов во время войны

Более 50% граждан Украины убеждены, что проведение выборов возможно только после подписания окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты исследования КМИС.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

В то же время только 9% респондентов поддерживают идею проведения выборов уже сейчас. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, который проходил с 26 ноября по 13 декабря.

Согласно результатам исследования, лишь 9% опрошенных считают, что выборы следует проводить еще до прекращения огня (в сентябре этот показатель составлял 11%). Еще 25% респондентов поддерживают проведение выборов в случае прекращения боевых действий и получения гарантий безопасности, что несколько больше по сравнению с сентябрем, когда таких было 22%.

В то же время большинство опрошенных — 57% — настаивают на том, что избирательный процесс должен состояться только после полного завершения войны и заключения мирного соглашения.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что среди подавляющего большинства украинцев пока отсутствует запрос на проведение общенациональных выборов до окончания боевых действий.

Он также подчеркнул, что уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому остается высоким, а его легитимность в обществе не ставится под сомнение. Поэтому призывы к проведению выборов во время войны воспринимаются общественностью критически и расцениваются как попытки ослабить государство.

Опрос КМИС проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. В исследовании приняли участие 547 респондентов в возрасте от 18 лет из всех регионов Украины, находящихся под контролем украинской власти.

Стоит отметить, в ходе этого же опроса стало известно, сколько украинцев против "мирного плана", который будет включать вывод войск из Донбасса.



