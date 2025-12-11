Скільки часу потрібно Україні для підготовки виборів: пояснення ЦВК

Підготовка до загальнонаціональних виборів в умовах війни залишається одним із найскладніших викликів для України. За словами заступника голови Центральної виборчої комісії Сергія Дубовика, для організації чесного та вільного голосування потрібно щонайменше шість місяців підготовки.

Скільки часу потрібно Україні для підготовки виборів. Фото з відкритих джерел

Сергій Дубровик зауважив, що для підготовки проведення виборів в Україні потрібно близько шести місяців.

"Для дотримання міжнародних стандартів проведення чесних і вільних виборів в Україні знадобиться шість місяців підготовки. Якщо вибори відбудуться раніше, неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних стандартів", – передає слова Дубровика CNN.

За даними ООН, за кордоном перебуває понад 5,9 млн українських біженців, ще 4,4 млн — це внутрішньо переміщені особи. Оновлення реєстру виборців за таких умов стало б масштабним технічним і логістичним процесом.

Сьогодні в Україні функціонує лише приблизно 75% виборчих дільниць. Частину з них зруйновано або вони знаходяться в зоні активних бойових дій. Окремим викликом залишається голосування військових: близько 1 млн українців служать у ЗСУ, значна частина перебувають на передовій. За відсутності гарантованої паузи в бойових діях забезпечити їхнє повноцінне волевиявлення неможливо.

Попри це, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може бути готова до виборів у найближчі 60-90 днів, якщо партнери допоможуть гарантувати безпеку. Так він відреагував на критику президента США Дональда Трампа, який звинуватив його у затягуванні виборів.

Останні вибори в Україні відбулися у 2019 році. Чергові президентські мали пройти у 2024-му, однак після початку повномасштабної війни запроваджений воєнний стан прямо забороняє проведення виборів.

