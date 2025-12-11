logo

Сколько времени нужно Украине для подготовки выборов: объяснение ЦИК

В ЦИК заявили, что Украина нуждается не менее полугода для подготовки честных выборов.

11 декабря 2025, 09:40
Подготовка к общенациональным выборам в условиях войны остается одним из самых сложных вызовов для Украины. По словам заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования требуется не менее шести месяцев подготовки.

Сергей Дубровик отметил, что для подготовки проведения выборов в Украине нужно около шести месяцев.

"Для соблюдения международных стандартов проведение честных и свободных выборов в Украине понадобится шесть месяцев подготовки. Если выборы состоятся раньше, невозможно полностью гарантировать соблюдение всех международных стандартов", – передает слова Дубровика CNN.

По данным ООН, за границей находится более 5,9 млн украинских беженцев, еще 4,4 млн – это внутренне перемещенные лица. Обновление реестра избирателей в таких условиях стало бы масштабным техническим и логистическим процессом.

Сегодня в Украине функционирует только около 75% избирательных участков. Часть из них разрушена или находится в зоне активных боевых действий. Отдельным вызовом остается голосование военных: около 1 млн. украинцев служат в ВСУ, значительная часть находятся на передовой. При отсутствии гарантированной паузы в боевых действиях обеспечить их полноценное волеизъявление невозможно.

Тем не менее, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может быть готова к выборам в ближайшие 60-90 дней, если партнеры помогут обеспечить безопасность. Так он отреагировал на критику президента США Дональда Трампа, обвинившего его в затягивании выборов.

Последние выборы в Украине прошли в 2019 году. Очередные президентские должны были пройти в 2024, однако после начала полномасштабной войны введенное военное положение прямо запрещает проведение выборов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявление Зеленского о готовности к выборам.

Также "Комментарии" писали, может ли Зеленский баллотироваться на следующих выборах.



Источник: https://edition.cnn.com/2025/12/10/europe/ukraine-elections-explainer-intl
