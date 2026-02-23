Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України та посол України у Великобританії Валерій Залужний публічно висловив свою симпатію щодо майбутніх президентських виборів. Свою позицію він продемонстрував у соціальній мережі Facebook, долучившись до онлайн-опитування з власної офіційної сторінки.

«Проголосуємо?»: Валерій Залужний взяв участь у виборчому опитуванні та обрав Петра Порошенка

Голосування організувала директорка Антіна Мухарського Єлизавета Бельська. Вона запропонувала підписникам уявити вибори президента, що відбуваються сьогодні, та провести волевиявлення за допомогою смайликів:

Порошенко — "сердечко";

Залужний — "обіймочки";

Буданов — "пальчик вгору";

Притула — "смайлик, що сміється";

Зеленський — "смайлик, що плаче".

"Мені здається, що українці готові обрати тільки медійну персону, тому ще варіанти — Кличко, Білецький, Ляшко, Арестович (Боже збав) і Тимошенко, але менш вірогідні", — зазначила Бельська у дописі, додавши, що зараз у медіапросторі так само активно присутній Сергій Жадан, "як колись був Зеленський".

Валерій Залужний залишив під публікацією реакцію у вигляді "сердечка", що згідно з умовами опитування означає голос за Петра Порошенка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нинішній конфлікт в Україні, за словами посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, слугує перехідним етапом до цієї нової епохи ведення бойових дій.

У своїй колонці для "Української правди" Залужний зазначив, що революційні технології завжди кардинально змінювали способи ведення війни. Якщо у минулому такими факторами були порох, авіація або ядерна зброя, то сьогодні ключовими є безпілотні літальні апарати та штучний інтелект.

Вони дозволяють створювати ефективні бойові системи, які здатні діяти масовано, точково та координаційно, значно підвищуючи ефективність операцій.