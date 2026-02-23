Бывший Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный публично выразил свою симпатию к предстоящим президентским выборам. Свою позицию он продемонстрировал в социальной сети Facebook, приобщившись к онлайн-опросу со своей официальной страницы.

«Проголосуем?»: Валерий Залужный принял участие в избирательном опросе и избрал Петра Порошенко

Голосование организовала директор Антина Мухарского Елизавета Бельская. Она предложила подписчикам представить происходящие сегодня выборы президента и провести волеизъявление с помощью смайликов:

Порошенко – "сердечко";

Залужный – "объятия";

Буданов – "пальчик вверх";

Притула — "смеющийся смайлик";

Зеленский — "плачущий смайлик".

"Мне кажется, что украинцы готовы выбрать только медийную персону, поэтому еще варианты — Кличко, Белецкий, Ляшко, Арестович (Боже упаси) и Тимошенко, но менее вероятны", — отметила Бельская в сообщении, добавив, что сейчас в медиапространстве также активно присутствует Сергей Жадан, "как когда-то был Зеленский".

Валерий Залужный оставил под публикацией реакцию в виде "сердечка", что согласно условиям опроса означает голос за Петра Порошенко.

