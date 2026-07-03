Поки триває війна, країну вже готують до виборів: чому це небезпечний сигнал

"УП" опублікувала сенсаційну статтю з новинами про те, що Володимир Зеленський вирішив балотуватися на другий президентський термін і вибори планується провести восени. Також стверджується, що Валерій Залужний не погодився відмовитись від участі в президентських виборах. Щодо ймовірної участі Кирила Буданова в президентських виборах, то він, нібито, не дає на це запитання чіткої відповіді "так" чи "ні". Чи не зарано почало у медіа розганяти розмови про вибори восени? Про що говорить сам вкид такої інформації? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

У нинішніх умовах певна політична боротьба виглядає дещо передчасно

Політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова зазначила, що до будь-яких розмов про вибори або демократизацію влади треба ставитися спокійно, особливо з огляду на те, що всюди серед наших стратегічних партнерів, друзів відбуваються зміни в урядах, кадрові ротації, і ми сприймаємо це достатньо спокійно.

"Але чомусь, коли мова йде про внутрішньополітичний процес, одразу всі розуміють, що розпочнеться дуже серйозна боротьба. Крім того, що величезних питань викликає сама організація виборів, тобто безпекова їхня складова. Про це розмови чомусь ведуться набагато менші, ніж про кандидатури", – зазначила політолог.

За її словами, наразі зустріч Валерія Залужного з Володимиром Зеленським не означає початку відліку передвиборчих перегонів.

"Більше того, будь-які розмови про вибори не дають ясності, як їх проводити – за спецзаконодавством чи за діючими нормами, про що ми можемо говорити і на що орієнтуватися? Тому невизначених факторів, певних перемінних набагато більше, ніж зрозумілих визначених моментів. Моделювання першого, другого туру, варіанти тандемів, відсутності цих тандемів, говорять лише про те, що Україна має рухатися демократичним шляхом. І безперервність влади має бути забезпечена усіма можливими факторами. Але безпекова складова зараз є пріоритетом. Тому розмови про організацію виборів для громадян, щоб для них це було безпечно, особливо на тлі жахливих обстрілів з жертвами, з пораненими, з руйнуваннями, зараз виглядають дещо комічно і навіть більше цінічно, ніж реалістично, з точки зору вже готових рішень", – зазначила співрозмовниця порталу "Коментарі".

Олександра Решмеділова підсумовує, більше того, для того, щоб говорити про вибори, треба розуміти, чи це стабілізує внутрішню ситуацію в країні.

"Чи зміна влади зможе запропонувати принципово щось нове, курс, рішення, людину, позицію? Тоді будемо говорити, що буде конкуренція ідей. Наразі ж внутрішньо-політичний дискурс в Україні малорухомий. Тому поки в цих умовах певна політична боротьба виглядає дещо передчасно", – резюмувала експерт.

Спершу треба завершити війну

Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак зауважив, перше, що звернуло на себе увагу – це фактичне визнання Валерієм Залужним готовності брати участь у виборах президента.

"Навіщо зараз взагалі розмови про вибори? Подобається чи не подобається, але треба спершу завершити війну. А деякі гравці топ-рівня вже кудись біжать? Фальстарт, панове. Зарано побігли", – зазначив експерт.

Олег Постернак розповів, що його досить хороший приятель військовий, який планує політичне майбутнє після війни, висловився щодо походу екс-головкома у політику. Він зауважив, що майбутні політики-військові, якщо вони думають про президентське крісло, потрібні зараз тут, в країні. Хтось безпосередньо на фронті, хтось в стратегічному керівництві. Але не у затишному Лондоні. Навіть, якщо людина визнана непридатною до військової служби. Хоча це не забороняє бути президентом, але є спільний екзистенційний виклик – війна. Тож наразі про вибори говорити не зовсім доречно.

"Яку реакцію можна отримати ось такими діями? Лише зворотну – втрату довіри у людей. Суспільству не піар від лідерів потрібен чи кулуарні домовленості, нагадаю недавні новини про можливий союз Залужного і Зеленського, який ніби за командою всі хором взялися спростовувати, а відповідальність та єдність у боротьбі за виживання країни. До речі, у матеріалі "Української Правди" фігурує ще один генерал – Буданов. Так от. Керівник президентського Офісу не став говорити за вибори, тому що війна. Принаймні ми не бачимо від нього ні "так", ні "ні". Перефразовуючи, закінчиться війна, тоді й будемо говорити за вибори та участь у них", – констатував експерт.

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