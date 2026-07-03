Пока идет война, страну уже готовят к выборам: почему это опасный сигнал

"УП" опубликовала сенсационную статью с новостями о том, что Владимир Зеленский решил баллотироваться на второй президентский срок и выборы планируется провести осенью. Также утверждается, что Валерий Залужный не согласился отказаться от участия в президентских выборах. Что касается вероятного участия Кирилла Буданова в президентских выборах, то он якобы не дает на этот вопрос четкого ответа "да" или "нет". Не рано ли начало в медиа разгонять разговоры о выборах осенью? О чем говорит сам вброс такой информации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

В нынешних условиях определенная политическая борьба выглядит несколько преждевременно

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, что к любым разговорам о выборах или демократизации власти нужно относиться спокойно, особенно ввиду того, что повсюду среди наших стратегических партнеров, друзей происходят изменения в правительствах, кадровые ротации, и мы воспринимаем это достаточно спокойно.

"Но почему, когда речь идет о внутриполитическом процессе, сразу все понимают, что начнется очень серьезная борьба. Кроме того, что огромные вопросы вызывает сама организация выборов, то есть их составляющая безопасности. Об этом разговоры почему-то ведутся намного меньше, чем о кандидатурах", – отметила политолог.

По ее словам, сейчас встреча Валерия Залужного с Владимиром Зеленским не означает начала отсчета предвыборной гонки.

"Более того, какие-либо разговоры о выборах не дают ясности, как их проводить – по спецзаконодательству или по действующим нормам, о чем мы можем говорить и на что ориентироваться? Поэтому неопределенных факторов, определенных переменных гораздо больше, чем ясных определенных моментов. Моделирование первого, второго тура, варианты тандемов, отсутствие этих тандемов, говорят лишь о том, что Украина должна двигаться по демократическому пути. И непрерывность власти должна быть обеспечена всеми возможными факторами. Но составляющая безопасности сейчас является приоритетом. Поэтому разговоры об организации выборов для граждан, чтобы для них это было безопасно, особенно на фоне ужасных обстрелов с жертвами, ранеными, разрушениями, сейчас выглядят несколько комично и даже больше цинично, чем реалистично, с точки зрения уже готовых решений", – отметила собеседница портала "Комментарии".

Александра Решмедилова подытоживает, более того, для того, чтобы говорить о выборах, надо понимать, стабилизирует ли это внутреннюю ситуацию в стране.

"Сможет ли смена власти предложить принципиально что-то новое, курс, решение, человека, позицию? Тогда будем говорить, что будет конкуренция идей. В настоящее время внутриполитический дискурс в Украине малоподвижный. Поэтому пока в этих условиях определенная политическая борьба выглядит преждевременно", – резюмировала эксперт.

Сначала нужно завершить войну

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отметил, что первое, что обратило на себя внимание – это фактическое признание Валерием Залужным готовности участвовать в выборах президента.

"Зачем сейчас вообще разговоры о выборах? Нравится или не нравится, но надо сначала завершить войну. А некоторые игроки топ-уровня уже куда-то бегут? Фольстарт, господа. Слишком рано побежали", – отметил эксперт.

Олег Постернак рассказал, что его довольно хороший военный воин, планирующий политическое будущее после войны, высказался по поводу похода экс-главкома в политику. Он отметил, что будущие военные политики, если они думают о президентском кресле, нужны сейчас здесь, в стране. Кто непосредственно на фронте, кто в стратегическом руководстве. Но не в уютном Лондоне. Даже если человек признан непригодным к военной службе. Хотя это не запрещает быть президентом, но есть общий экзистенциальный вызов – война. Поэтому о выборах говорить не совсем уместно.

"Какую реакцию можно получить такими действиями? Только обратная – утрата доверия у людей. Обществу не пиар от лидеров нужен или кулуарные договоренности, напомню недавние новости о возможном союзе Залужного и Зеленского, который будто бы по команде все хором взялись опровергать, а ответственность и единство в борьбе за выживание страны. Кстати, в материале "Украинской правды" фигурирует еще один генерал — Буданов. Так вот. Руководитель президентского Офиса не стал говорить о выборах, потому что война. По крайней мере, мы не видим от него ни "да", ни "нет". Перефразируя, закончится война, тогда будем говорить за выборы и участие в них", – констатировал эксперт.

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