Підготовка до президентських виборів в Україні: нардеп повідомив перші подробиці

В Україні вже активно розробляють нормативну базу для проведення перших виборчих перегонів після завершення бойових дій. Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За інформацією парламентаря, робота над документом перебуває на фінальній стадії. Проте народні обранці поки не збираються давати йому офіційний хід у стінах Верховної Ради.

"Законопроєкт про перші післявоєнні вибори в Україні готовий на 80–90%", — повідомив обранець. Водночас він уточнив стан розгляду ініціативи, додавши: "Але вносити його до Ради поки не планують".

Також політик розповів про важливі зміни у концепції майбутнього волевиявлення. Законотворці вирішили прислухатися до дискусій та відмовитися від деяких форматів волевиявлення, які раніше активно обговорювалися в суспільстві.

"Від ідеї електронного та поштового голосування на перших післявоєнних виборах вирішили відмовитися", — наголосив Олександр Качура.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що питання можливості повторної участі президента України Володимира Зеленського у виборах після завершення війни може стати предметом конституційних дискусій. На думку колишнього голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери, чинні норми Основного Закону допускають різні тлумачення щодо граничного строку перебування однієї особи на посаді глави держави.

