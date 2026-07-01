Подготовка к президентским выборам в Украине: нардеп сообщил первые подробности

В Украине уже активно разрабатывают нормативную базу для проведения первой избирательной гонки после завершения боевых действий. Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По информации парламентария, работа над документом находится на финальной стадии. Однако народные избранники пока не собираются давать ему официальный ход в стенах Верховной Рады.

"Законопроект о первых послевоенных выборах в Украине готов на 80–90%", — сообщил избранник. В то же время, он уточнил состояние рассмотрения инициативы, добавив: "Но вносить его в Раду пока не планируют".

Также политик рассказал о важных изменениях в концепции будущего волеизъявления. Законотворцы решили прислушаться к дискуссиям и отказаться от некоторых форматов волеизъявления, ранее активно обсуждавшихся в обществе.

"От идеи электронного и почтового голосования на первых послевоенных выборах решили отказаться", — подчеркнул Александр Качура.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что вопрос возможности повторного участия президента Украины Владимира Зеленского в выборах после завершения войны может стать предметом конституционных дискуссий. По мнению бывшего главы Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры, действующие нормы Основного Закона допускают разные толкования относительно предельного срока пребывания одного человека в должности главы государства.

