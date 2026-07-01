Подготовка к президентским выборам в Украине: нардеп сообщил первые подробности

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Недилько Ксения
В Украине уже активно разрабатывают нормативную базу для проведения первой избирательной гонки после завершения боевых действий. Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
По информации парламентария, работа над документом находится на финальной стадии. Однако народные избранники пока не собираются давать ему официальный ход в стенах Верховной Рады.
Также политик рассказал о важных изменениях в концепции будущего волеизъявления. Законотворцы решили прислушаться к дискуссиям и отказаться от некоторых форматов волеизъявления, ранее активно обсуждавшихся в обществе.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что вопрос возможности повторного участия президента Украины Владимира Зеленского в выборах после завершения войны может стать предметом конституционных дискуссий. По мнению бывшего главы Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры, действующие нормы Основного Закона допускают разные толкования относительно предельного срока пребывания одного человека в должности главы государства.