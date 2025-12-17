Партія «Слуга народу» обрала «нового старого» голову: про що свідчить повернення Корнієнка

Партія "Слуга народу" обрала новим головою першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка. Інформацію про це підтвердив лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Олександр Корнієнко. Фото: з відкритих джерел

"Щойно "Слуга Народу" обрала нового голову партії. Ним став перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. Хочу подякувати Олені Шуляк за її якісну та чесну роботу на цій посаді і побажати Олександру подальших успіхів та натхнення!" — написав Арахамія у соцмережах.

У команді Володимира Зеленського політтехнолог Олександр Корнієнко перебуває із листопада 2018 року. Зокрема, він координував волонтерський проєкт спостерігачів на виборах від ЗеКоманди, організовував роботу з формування виборчих комісій.

Корнієнко також був керівником передвиборчого штабу партії "Слуга народу", а в листопаді 2019 року офіційно очолив цю політичну силу після того, як з посади голови партії пішов Дмитро Разумков. Із листопада 2021 року партію "Слуга народу" очолювала Олена Шуляк.

Повернення "нового старого" голови партії деякі політики пов’язують із ймовірною підготовкою до виборів. Про це, зокрема, пише у соцмережах народний депутат Олексій Гончаренко.

"Корнієнко до обрання депутатом був політтехнологом і займався виборами. Обрання головою партії говорить про підготовку до виборів. Якщо говорити про законодавство про вибори, то його також курує Корнієнко", — зазначив Гончаренко.

Як раніше писав портал "Коментарі", у голови партії “Слуги народу” Олени Шуляк помітили нову хутряну жилетку Max Mara. У мережі пишуть, що обновка коштує щонайменше 1389 євро.