Партия «Слуга народа» выбрала «нового старого» голову: о чем свидетельствует возвращение Корниенко

Маламура Сергій
Партия "Слуга народа" избрала новым председателем первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко. Информацию об этом подтвердил лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Александр Корниенко. Фото: из открытых источников
"Только что "Слуга Народа" избрала нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Хочу поблагодарить Елену Шуляк за ее качественную и честную работу на этом посту и пожелать Александру дальнейших успехов и вдохновения!" – написал Арахамия в соцсетях.
В команде Владимира Зеленского политтехнолог Александр Корниенко находится с ноября 2018 года. В частности, он координировал волонтерский проект наблюдателей на выборах от ЗеКоманды, организовывал работу по формированию избирательных комиссий.
Корниенко также был руководителем предвыборного штаба партии "Слуга народа", а в ноябре 2019 официально возглавил эту политическую силу после того, как с должности председателя партии ушел Дмитрий Разумков. С ноября 2021 года партию "Слуга народа" возглавляла Елена Шуляк.
Возвращение "нового старого" главы партии некоторые политики связывают с вероятной подготовкой к выборам. Об этом пишет в соцсетях народный депутат Алексей Гончаренко.
"Корниенко до избрания депутатом был политтехнологом и занимался выборами. Избрание главой партии говорит о подготовке к выборам. Если говорить о законодательстве о выборах, то его тоже курирует Корниенко", — отметил Гончаренко.
