Орбан програв, а Трамп не переживає: неочікувана реакція США на вибори в Угорщині

Президент США Дональд Трамп прокоментував поразку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах, заявивши, що не бачить у цьому проблеми.

Як повідомляють "Коментарі", про це Трамп сказав в коментарі журналісту ABC News Джонатану Карлу.

За словами Трампа, він не переймається результатами голосування, попри те, що раніше відкрито підтримував Орбана. Водночас американський лідер позитивно оцінив перспективи нового очільника уряду.

Що сказав Трамп

У коментарі журналісту ABC News Джонатану Карлу президент США заявив, що йому імпонує майбутній прем’єр-міністр Угорщини — лідер партії "Тиси" Петер Мадяр.

"Гадаю, новий прем'єр-міністр добре впорається зі своїми обов'язками – він хороша людина", — зазначив Трамп.

Він також підкреслив, що Мадяр раніше був членом партії Орбана "Фідес" і має схожі погляди, зокрема щодо міграційної політики.

"Я думаю, він буде хорошим прем'єром", — додав президент США.

Про підтримку Орбана

Трамп визнав, що не був глибоко залучений у передвиборчу кампанію в Угорщині. За його словами, навіть активніша участь навряд чи змінила б результат.

"Він значно відставав. Я не був так сильно залучений у цю справу. Хоча Віктор – хороша людина", — прокоментував Трамп.

Він також зазначив, що не знає, чи допомогла б особиста участь у кампанії замість віцепрезидента Джей Ді Венса, який відвідав Будапешт напередодні виборів.

Перша реакція на поразку

Ця заява стала першою офіційною реакцією Дональда Трампа на результати парламентських виборів в Угорщині, які завершилися поразкою Віктора Орбана.

Таким чином, попри попередню підтримку, Трамп фактично дистанціювався від результату виборів і продемонстрував готовність працювати з новою владою.

