Орбан програв, а Трамп не переживає: неочікувана реакція США на вибори в Угорщині

Проніна Анна
Президент США Дональд Трамп прокоментував поразку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах, заявивши, що не бачить у цьому проблеми.
Трамп після поразки Орбана зробив ставку на нового лідера Угорщини
Як повідомляють "Коментарі", про це Трамп сказав в коментарі журналісту ABC News Джонатану Карлу.
За словами Трампа, він не переймається результатами голосування, попри те, що раніше відкрито підтримував Орбана. Водночас американський лідер позитивно оцінив перспективи нового очільника уряду.
У коментарі журналісту ABC News Джонатану Карлу президент США заявив, що йому імпонує майбутній прем’єр-міністр Угорщини — лідер партії "Тиси" Петер Мадяр.
"Гадаю, новий прем'єр-міністр добре впорається зі своїми обов'язками – він хороша людина", — зазначив Трамп.
Він також підкреслив, що Мадяр раніше був членом партії Орбана "Фідес" і має схожі погляди, зокрема щодо міграційної політики.
"Я думаю, він буде хорошим прем'єром", — додав президент США.
Трамп визнав, що не був глибоко залучений у передвиборчу кампанію в Угорщині. За його словами, навіть активніша участь навряд чи змінила б результат.
"Він значно відставав. Я не був так сильно залучений у цю справу. Хоча Віктор – хороша людина", — прокоментував Трамп.
Він також зазначив, що не знає, чи допомогла б особиста участь у кампанії замість віцепрезидента Джей Ді Венса, який відвідав Будапешт напередодні виборів.
Ця заява стала першою офіційною реакцією Дональда Трампа на результати парламентських виборів в Угорщині, які завершилися поразкою Віктора Орбана.
Таким чином, попри попередню підтримку, Трамп фактично дистанціювався від результату виборів і продемонстрував готовність працювати з новою владою.
Читайте також в "Коментарях", що Трамп хоче відновити дружбу з Путіним.