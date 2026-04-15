Орбан проиграл, а Трамп не переживает: неожиданная реакция США на выборы в Венгрии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, заявив, что не видит в этом проблемы.

Трамп после поражения Орбана сделал ставку на нового лидера Венгрии

Как сообщают " Комментарии ", об этом Трамп сказал в комментарии журналисту ABC News Джонатану Карлу.

По словам Трампа, он не беспокоится о результатах голосования, несмотря на то, что ранее открыто поддерживал Орбана. В то же время, американский лидер положительно оценил перспективы нового главы правительства.

Что сказал Трамп

В комментарии журналисту ABC News Джонатану Карлу президент США заявил, что ему импонирует будущий премьер-министр Венгрии — лидер партии Тисы Петер Мадяр.

"Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями – он хороший человек", — отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что Мадяр ранее был членом партии Орбана "Фидес" и имеет схожие взгляды, в частности, относительно миграционной политики.

"Я думаю, он будет хорошим премьером", — добавил президент США.

О поддержке Орбана

Трамп признал, что не был глубоко вовлечен в предвыборную кампанию Венгрии. По его словам, даже более активное участие вряд ли изменило бы результат.

"Он значительно отставал. Я не был так сильно вовлечен в это дело. Хотя Виктор – хороший человек", — прокомментировал Трамп.

Он также отметил, что не знает, помогло бы непосредственное участие в кампании вместо вице-президента Джей Ди Венса, посетившего Будапешт накануне выборов.

Первая реакция на поражение

Это заявление стало первой официальной реакцией Дональда Трампа на результаты парламентских выборов в Венгрии, завершившихся поражением Виктора Орбана.

Таким образом, несмотря на предварительную поддержку, Трамп фактически дистанцировался от результата выборов и продемонстрировал готовность работать с новой властью.

Читайте также в "Комментариях", что Трамп хочет возобновить дружбу с Путиным.