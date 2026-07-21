Новый портрет будущего президента: почему у Зеленского нет шансов

Президент Украины Владимир Зеленский внимательно отслеживает социологические динамики и последовательно нейтрализует появляющихся в его непосредственном окружении политических оппонентов.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк. Парламентарий привел исторические примеры Дмитрия Разумкова и Валерия Залужного. По его мнению, власти сначала начинали информационную кампанию против этих фигур, а впоследствии устраняли их политически. В то же время, по его словам, свежие исследования фокус-групп демонстрируют внятный запрос граждан. Украинцы стремятся видеть руководителем чиновника от 35 до 55 лет, имеющего военную обучение и управленческий или дипломатический опыт. Среди требований – отсутствие во власти до 2019 года, чистая репутация и четкое видение восстановления и евроинтеграции.

Железняк подчеркнул: "Ну и это не Зеленский. Сори его шансы по фокускам нулевые сейчас, хоть какую вы не рисуйте социологию".

По оценке депутата, таким критериям отвечают три фигуры: Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Михаил Федоров. При этом после отставки руководства Офиса президента Банковая сменила тактику открытых атак на тактику "объятий". Потенциальных конкурентов приближают, назначают на ответственные участки и переводят на них непопулярные задачи, привязывая их успех к имиджу главы государства.

"И вот дальнейшие внутриполитические процессы будут подчинены именно этой логике. Как минимум пока парадигма "конкурент" не сменится парадигмой" преемник", — убежден политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему на самом деле Зеленский не вернул Федорова в Минобороны.