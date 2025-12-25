Не Зеленский: кто бы стал президентом Украины, если бы выборы состоялись сегодня

Как выглядела политическая карта Украины в случае проведения выборов в ближайшее время в случае временного прекращения боевых действий. Новое социологическое исследование компании SOCIS дает представление о настроениях украинцев. Как свидетельствуют результаты, действующий глава государства Владимир Зеленский не мог бы выиграть выборы президента.

Кто стал бы президентом Украины, если бы выборы прошли сегодня

Согласно результатам опроса SOCIS, в случае временного прекращения огня 64% граждан поддерживают идею проведения выборов, тогда как еще 25% считают, что голосование следует отложить на время. Этот запрос сопровождается и критическим отношением к действующей власти. В частности, 22% опрошенных заявили, что не готовы голосовать за Владимира Зеленского ни при каких обстоятельствах. Это самый высокий антирейтинг среди потенциальных кандидатов.

Президентские выборы в Украине

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то по данным SOCIS победителями первого тура стали Владимир Зеленский — 21,6% и Валерий Залужный — 20,9%.

Опрос показывает, что во втором туре возможных президентских выборов победил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Его результат составляет 64%. Действующий президент Владимир Зеленский получил бы на выборах всего 36% избирателей.

Даже если бы Валерий Залужный не баллотировался, Владимир Зеленский все равно проиграл бы на президентских выборах. В таком случае Зеленский во втором туре встретился бы с главой ГУР МО Кириллом Будановым. В гипотетическом голосовании Буданов получил бы 56% голосов, тогда как Зеленский – 44%.

Парламентские выборы

Социологи также смоделировали возможные результаты выборов в Верховную Раду. По их оценкам, в парламент могли бы пройти от 4 до 7 политических сил.

Партии, которые могли бы попасть в Верховную Раду:

— Партия Валерия Залужного – 30%,

— Партия Владимира Зеленского – 17%,

— Партия Кирилла Буданова – 11%,

— Партия Петра Порошенко – 9%.

Также сохраняют шансы преодолеть проходной барьер политические силы под руководством Юлии Тимошенко, Андрея Белецкого и Дмитрия Разумкова. Каждая из них набирает около 6%.

По данным исследования, самые высокие антирейтинги имеет партия "Слуга народа" — 25%, а также ОПЗЖ — 18%, "Европейская солидарность" — 18%, и "Батькивщина" — 11%.

