Нардепы готовятся к выборам: в Раде указали, когда состоится голосование

Вопросы выборов в Украине обсуждают уже не один месяц. Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что готов провести выборы, но после завершения войны. При этом поручил народным депутатам подготовить соответствующий законопроект.

Выборы. Иллюстративное фото

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что разработать костяк законопроекта о проведении выборов планируется в ближайшие недели. По его словам, сам факт работы подгруппы — это большое продвижение по одному из обещаний дорожной карте по демократии, по fundamentals. Украина, как пояснил политик, обещала фактически в течение этого года разработать законодательство о послевоенных выборах.

Народный депутат Олег Дунда, который входит в группу по разработке соответствующего законодательства, рассказал, что было проведено заседание, определен график работы группы на февраль. Следующее заседание группы, по его словам, состоится на следующей неделе.

По словам народного депутата, результатом работы рабочей группы станет скелет или концепт законопроекта. То есть, не сам проект закона, а концепт документа, уточнил он.

"Поэтому в ближайшее время, учитывая, что кто-то где-то говорил о том, что вот сейчас будет внесен законопроект в сессионный зал, ничего этого не будет. Сначала концепт, потом наработка законопроекта, и потом будет уже непосредственно его рассмотрение. И по времени очень сложно сказать. Даже если такой законопроект когда-нибудь будет, неизвестно когда, все равно выборы будут после остановки военных действий и после войны”, — объяснил политик.

По его словам, такое мнение поддерживают депутаты всех привлеченных фракций, которые являются частью этой рабочей группы.

"Скорее всего, это будет законопроект послевоенных выборов", — подытожил политик.

