Мэр Днепра Борис Филатов в интервью изданию DW высказал категоричную позицию по проведению выборов в Украине в условиях войны. По мнению главы города, политические процессы сейчас несут критические риски для государства.

Мэр Днепра об угрозе российских ИПСО: «Есть определенная дебилизация людей, когда они полностью погружены в соцсети»

"Я могу сказать только о выборах. Выборы ни в коем случае они не ко времени. Просто они не ко времени", — подчеркнул Филатов. Свою позицию он аргументировал как вопросами безопасности, так и опасностью "политического расшатывания ситуации".

Мэр Днепра обратил внимание на уязвимость общества к манипуляциям в цифровом пространстве, упомянув недавний опыт других стран. "Я может так немного скажу контраверсивные вещи, но есть определенная дебилизация людей, когда они полностью погружены в соцсети и мы смотрим, каким образом делается манипуляция через соцсети, особенно даже через Тик-Ток. Смотрите, румынский опыт, включая выборы в Молдове", — отметил он.

По словам Бориса Филатова, Россия использует эти площадки для масштабных дестабилизационных кампаний. Он подчеркнул, что агрессор тратит огромные ресурсы на "эти все ипсошные операции", через которые россияне "фактически дестабилизируют общество", вбрасывая в продвижение дезинформации десятки миллионов долларов.

