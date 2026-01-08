Когда состоятся выборы: ЦИК выступил с предложениями

Центральная избирательная комиссия подготовила пакет предложений по законодательному урегулированию особенностей организации и проведению общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине. Соответствующие выработки были одобрены 7 января.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Как сообщает пресс-служба Секретариата ЦИК, подготовленные предложения в ближайшее время будут переданы в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также в профильную рабочую группу, которая занимается проработкой избирательного законодательства.

В ЦИК отмечают, что документ призван учесть как специфику послевоенного периода, так и потенциальные риски, с которыми может столкнуться государство во время проведения общегосударственных выборов. Речь идет, в частности, об обеспечении избирательных прав граждан, организационных и вызовах безопасности, а также угрозах внешнего вмешательства.

Предложения могут быть рассмотрены в рамках работы над будущим законопроектом, определяющим порядок проведения выборов президента Украины и выборов народных депутатов после завершения военного положения.

Глава ЦИК Олег Диденко подчеркнул, что Комиссия не рассматривает свои наработки как единственно возможный сценарий. По его словам, цель инициативы – начать широкую профессиональную и общественную дискуссию о том, как в послевоенных условиях гарантировать реализацию избирательных прав граждан и одновременно обезопасить демократические выборы от влияния государства-агрессора.

Читайте на портале "Комментарии" — следующий год станет годом углубления управленческого кризиса. И это не будет зависеть от того, пройдут выборы или нет. Украина уже много лет живет в системном управленческом кризисе, корни которого уходят от ручного управления и системы арбитража периода Кучмы. К сожалению, сегодня эта система устраивает элиты и никто не хочет даже поставить диагноз, не говоря уже о попытках подумать, а как эту проблему можно решить. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.



