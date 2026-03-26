Кто стал бы президентом Украины, если бы выборы прошли сегодня

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшие выходные, во второй тур вышли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса SOCIS, проведенного 12–18 марта 2026 года.

Кто стал бы президентом Украины

Выборы президента

Согласно исследованию SOCIS, первое место в гипотетических президентских выборах занял бы действующий президент Владимир Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то за Зеленского проголосовали бы 22,6% избирателей.

Второе место занял бы бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный – 19,3%. Третьим в рейтинге политиков идет руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, которого бы поддержали 10,5% опрошенных. В пятерку также попали экс-президент Петр Порошенко – 5,7% и мэр Харькова Игорь Терехов – 3,4%.

Рейтинг кандидатов на пост президента

Таким образом, для окончательного определения, кто стал бы президентом Украины, нужно было проводить второй тур, в который вероятно вышли бы Зеленский и Залужный.

Парламентские выборы

По результатам опроса преодолеть 5% барьер в Верховную Раду могли бы пять политических сил. Самый высокий результат показала бы гипотетическая партия Валерия Залужного – 14,5%. Второе место заняла бы теоретическая партия Кирилла Буданова – 10,6%.

Третье место могла бы занять общая политическая сила, связанная с Виталием Кимом, Игорем Тереховым и Данилом Гетманцевым – 9,4%. Также преодолеть барьер могла бы партия "Слуга народа" с результатом 7,9% и "Европейская солидарность" — 6,2%.





Рейтинг партий на выборах в Украине

При таких результатах ни у одной политической силы не было бы большинства, поэтому для формирования правительства партиям пришлось бы создавать коалицию.

