Вопрос о том, кто станет следующим лидером государства, остается главной политической интригой. Из-за действия военного положения выборы в Украине отсрочены, однако общество уже сейчас активно дискутирует о портрете будущего победителя президентской гонки. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, кто, скорее всего, будет следующим президентом Украины — гражданский или военный.

Выборы. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что на сегодняшний день наиболее вероятным выглядит избрание кандидата именно военного или бывшего военного. Украинское общество переживает беспрецедентный вызов безопасности, поэтому доверие к людям в форме остается очень высоким. Если выборы состоятся в течение одного-двух лет после завершения активной фазы войны, преимущество скорее всего будет на стороне представителя военной среды. Однако со временем, когда на первый план выйдут экономические вопросы, шансы гражданских политиков могут существенно увеличиться.

Чат-бот Gemini предполагает, что следующим президентом Украины с высокой вероятностью станет гражданское лицо, которое будет иметь крепкий бекграунд поддержки со стороны армии, или бывший военный, который полностью перейдет в гражданское политическое поле. Чисто военное руководство государством в мирное время маловероятно из-за сложных задач восстановления. Общество будет искать баланс между сектором безопасности и демократическим развитием. Победит лидер, который сможет объединить фронтовой авторитет с четким планом экономического возрождения страны и евроинтеграции. Запрос на сильного гражданского менеджера с военным опытом будет превалировать.

Чат-бот Grok полагает, что вероятным следующим президентом станет кандидат с военным бэкграундом или сильной поддержкой армии. Общество, прошедшее через полномасштабное вторжение, будет искать лидера, способного обеспечить безопасность. Гражданский политик победит, только если предложит мощную стратегию мира и восстановления, что убедит уставшее общество. Однако эмоциональный фактор доверия к "людям в форме" доминирует. Выбор будет зависеть от того, насколько стабильна ситуация на момент голосования.

В итоге искусственный интеллект прогнозирует, что следующим президентом Украины станет фигура, которая сможет объединить фронтовой авторитет с четким планом экономического возрождения. Чисто гражданский кандидат без поддержки армии или военный без экономической стратегии будут иметь минимальные шансы на победу. Общество будет искать баланс между силой и развитием.

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