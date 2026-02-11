Для ефективного керівництва країною або навіть територіальною громадою недостатньо лише статусу героя — необхідні глибокі профільні знання. Таку думку в етері КИЇВ24 висловив публіцист і політичний оглядач Костянтин Матвієнко, аналізуючи участь військовослужбовців у майбутніх виборах.

«Героїзму замало для управління державою»: експерт про перспективи військових у політиці

Експерт наголосив, що управління вимагає технічних, фінансових та гуманітарних компетенцій. "Героїзму для управління державою трохи замалувато. Навіть для управління територіальною громадою. Якщо у випадку територіальної громади, потрібні інженерні знання. Технічні, фінансові, політологічні, гуманітарні", — пояснив він.

Матвієнко також застеріг від ідеалізації будь-якої суспільної групи, підкресливши, що заслуги на полі бою не є гарантією доброчесності в кабінетах. "Скажу свою суб'єктивну думку. Героїзм не дає імунітету проти корупції. От так буває, що людина може бути справжнім героєм... і одночасно бути зацікавленою в тих чи інших корупційних діях", — зазначив оглядач.

Водночас він визнав, що військові є відповідальною та дієвою частиною громадянського суспільства і мають повне право на представництво своїх інтересів в органах влади. Проте, за словами Матвієнка, професіоналізм у політиці не залежить від попередніх досягнень в інших сферах: "Чи геніальні артисти, чи геніальні спортсмени, зовсім не означає, що вони є геніальними політиками. Це стосується і всіх інших сфер".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський заперечив інформацію британського видання Financial Times про те, що 24 лютого він планує оголосити про намір провести вибори та референдум.

Раніше FT з посиланням на власні джерела написала, що український лідер нібито готується заявити про виборчі плани у четверту річницю початку повномасштабної війни Росії проти України. Однак сам Зеленський заявив, що не планував робити подібних заяв і вперше почув про це саме з публікації західного медіа.