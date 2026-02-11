Для эффективного руководства страной или даже территориальной громадой недостаточно статуса героя — необходимы глубокие профильные знания. Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал публицист и политический обозреватель Константин Матвиенко, анализируя участие военнослужащих в предстоящих выборах.

«Героизма мало для управления государством»: эксперт о перспективах военных в политике

Эксперт подчеркнул, что управление требует технических, финансовых и гуманитарных компетенций. "Героизм для управления государством немного маловато. Даже для управления территориальной общиной. Если в случае территориальной общины нужны инженерные знания. Технические, финансовые, политологические, гуманитарные", – объяснил он.

Матвиенко также предостерег от идеализации какой-либо общественной группы, подчеркнув, что заслуги на поле боя не являются гарантией добродетели в кабинетах. "Скажу свое субъективное мнение. Героизм не дает иммунитета против коррупции. Вот так бывает, что человек может быть настоящим героем... и одновременно быть заинтересованным в тех или иных коррупционных действиях", — отметил обозреватель.

В то же время, он признал, что военные являются ответственной и действенной частью гражданского общества и имеют полное право на представительство своих интересов в органах власти. Однако, по словам Матвиенко, профессионализм в политике не зависит от предыдущих достижений в других сферах: "Гениальные артисты или гениальные спортсмены, вовсе не означает, что они гениальные политики. Это касается и всех других сфер".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию британского издания Financial Times о том, что 24 февраля он планирует объявить о намерении провести выборы и референдум.

FT со ссылкой на собственные источники написала, что украинский лидер якобы готовится заявить об избирательных планах в четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины. Однако сам Зеленский заявил, что не планировал делать подобные заявления и впервые услышал об этом именно из публикации западного медиа.