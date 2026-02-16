Чому 90% українців проти виборів під час війни: Зеленський назвав справжню причину

Рубрики
В Україні 90% співвітчизників не підтримують ідею проведення виборів під час війни. Це занадто небезпечно. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву в інтерв’ю виданню "POLITICO" зробив президент України Володимир Зеленський.
Український лідер зазначив, що для проведення виборів потрібна безпека. Тобто потрібно реальне та довге припинення вогню. За його словами, 90% мешканців України зараз проти виборів — оскільки розуміють небезпеку.
Тому, додав глава української держави, потрібно спочатку налагодити безпекову ситуацію. Потім можна буде провести вибори.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія продовжує вимагати проведення виборів в Україні, просуваючи тезу про нібито "нелегітимність" нинішнього керівництва. Однак, як зазначають експерти Інституту вивчення війни, справжня мета Москви – домогтися формування влади, повністю орієнтованої на Кремль.
Заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін знову поставив під сумнів законність повноважень президента Володимира Зеленського і допустив можливість створення тимчасової адміністрації під контролем ООН.
На думку аналітиків, подібні заяви є спробою отримати механізм впливу на результат голосування через структури, де Росія має право вето.