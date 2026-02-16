Чому 90% українців проти виборів під час війни: Зеленський назвав справжню причину

В Україні 90% співвітчизників не підтримують ідею проведення виборів під час війни. Це занадто небезпечно. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву в інтерв’ю виданню "POLITICO" зробив президент України Володимир Зеленський.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

Український лідер зазначив, що для проведення виборів потрібна безпека. Тобто потрібно реальне та довге припинення вогню. За його словами, 90% мешканців України зараз проти виборів — оскільки розуміють небезпеку.

"Як проводити вибори під час війни, під обстрілами? Це жахливо. Як голосуватимуть наші солдати? Вони ж захищають [країну], вони мусять голосувати, ми мусимо їх почути. Це жахливо. Як голосуватимуть 8 мільйонів людей, які перебувають за кордоном?", — зазначив президент.

Тому, додав глава української держави, потрібно спочатку налагодити безпекову ситуацію. Потім можна буде провести вибори.

"Якщо ми зможемо провести вибори, це означатиме, що у нас буде нормальна безпекова ситуація. Можливо, не [повністю] нормальна, але, як я вже сказав: припинення вогню. Тож якщо президент Трамп... якщо президент Трамп дасть мені... натисне на Путіна [щодо] припинення вогню на два-три місяці — ми проведемо вибори", — сказав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія продовжує вимагати проведення виборів в Україні, просуваючи тезу про нібито "нелегітимність" нинішнього керівництва. Однак, як зазначають експерти Інституту вивчення війни, справжня мета Москви – домогтися формування влади, повністю орієнтованої на Кремль.

Заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін знову поставив під сумнів законність повноважень президента Володимира Зеленського і допустив можливість створення тимчасової адміністрації під контролем ООН.

На думку аналітиків, подібні заяви є спробою отримати механізм впливу на результат голосування через структури, де Росія має право вето.



