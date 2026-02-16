Рубрики
Кравцев Сергей
В Украине 90% соотечественников не поддерживают идею проведения выборов во время войны. Это слишком опасно. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление в интервью изданию "POLITICO" сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Выборы в Украине. Фото: из открытых источников
Украинский лидер отметил, что для проведения выборов требуется безопасность. То есть нужно реальное и долгое прекращение огня. По его словам, 90% жителей Украины сейчас против выборов – поскольку понимают опасность.
Поэтому, добавил глава украинского государства, нужно сначала наладить ситуацию с безопасностью. Затем можно будет провести выборы.
Читайте на портале "Комментарии" — Россия продолжает требовать проведения выборов в Украине, продвигая тезис о якобы "нелегитимности" нынешнего руководства. Однако, как отмечают эксперты Института изучения войны, настоящая цель Москвы – добиться формирования власти, полностью ориентированной на Кремль.
Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин вновь подверг сомнению законность полномочий президента Владимира Зеленского и допустил возможность создания временной администрации под контролем ООН.
По мнению аналитиков, подобные заявления попытаются получить механизм влияния на результат голосования через структуры, где Россия имеет право вето.