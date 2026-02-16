В Украине 90% соотечественников не поддерживают идею проведения выборов во время войны. Это слишком опасно. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление в интервью изданию "POLITICO" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Украинский лидер отметил, что для проведения выборов требуется безопасность. То есть нужно реальное и долгое прекращение огня. По его словам, 90% жителей Украины сейчас против выборов – поскольку понимают опасность.

"Как проводить выборы во время войны, под обстрелами? Это ужасно. Как будут голосовать наши солдаты? Они же защищают [страну], они должны голосовать, мы должны их услышать. Это ужасно. Как будут голосовать 8 миллионов людей, находящихся за границей?", — отметил президент.

Поэтому, добавил глава украинского государства, нужно сначала наладить ситуацию с безопасностью. Затем можно будет провести выборы.

"Если мы сможем провести выборы, это будет означать, что у нас будет нормальная ситуация с безопасностью. Возможно, не [полностью] нормальная, но, как я уже сказал: прекращение огня. Так что если президент Трамп... если президент Трамп даст мне... надавит на Путина [относительно] прекращения огня на два-три месяца — мы проведем выборы", — сказал он.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия продолжает требовать проведения выборов в Украине, продвигая тезис о якобы "нелегитимности" нынешнего руководства. Однако, как отмечают эксперты Института изучения войны, настоящая цель Москвы – добиться формирования власти, полностью ориентированной на Кремль.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин вновь подверг сомнению законность полномочий президента Владимира Зеленского и допустил возможность создания временной администрации под контролем ООН.

По мнению аналитиков, подобные заявления попытаются получить механизм влияния на результат голосования через структуры, где Россия имеет право вето.



