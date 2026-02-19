Действительно ли в Украине начинаются выборы: какой будет реакция ОП на демарш Залужного

Общественность продолжает обсуждать резонансные заявления эксголовкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в адрес власти и, в частности, президента Владимира Зеленского. Можно ли считать само появление интервью сигналом о приближающихся выборах в Украине? О чем говорит достаточно сдержанная реакция Банковой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Выборы начинаются

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик отметил, слухи о штурме штаб-квартиры Валерия Залужного среди политической тусовки ходили достаточно давно.

"В принципе, об этом все знали. Ожидалось, что подтверждение этой истории будет со стороны фигурантов. То есть, либо Банковая могла это подтвердить, либо непосредственно сам Залужный. Но об этом знали уже все. Как и знали, что отношения между экс-главкомом и Офисом президента были достаточно натянуты. И у Банковой даже появилась на фобии по поводу политической конкуренции Залужного. Это тоже факт. То, что Валерий Залужный сейчас начал озвучивать свои тезисы, действительно означает, что начинается политический сезон. Иначе объяснить это нельзя. Потому что, если бы была цель поднять эту тему, чтобы расставить все точки над и, то это могло бы быть изложено в уже вышедшей в свет книге экс-главкома или в биографиях, которые выходили еще раньше. Поэтому, если сейчас Залужный начал об этом говорить, это означает, что подходит определенный политический момент, свидетельствующий об избирательной кампании", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Виталий Кулик продолжает, соответственно сейчас Банковая должна для себя решить, оставлять ли Залужного, как посла Украины в Великобритании, закрывая глаза на подобные заявления, или это выходитза пределы толерантности и мы тогда говорим, что посол уходит в отставку.

"Понятно, что все участники политического процесса, увидев этот текст, однозначно для себя пришли к выводу, что теперь уже можно активизироваться. Поэтому мы будем видеть в дальнейшем подобные заявления основных фигурантов, поднятие ставок, в частности, о критике действующей власти по экономической, военной, политики безопасности и т.д. Выборы начинаются", – констатировал эксперт.

У Залужного есть уверенность в выборах этого года

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли говорит, что интервью Валерия Залужного AP, в котором он впервые рассказывает подробности о своём конфликте с Владимиром Зеленским и фактически перекладывает ответственность на него за провал контрнаступления в 2023-м, можно и нужно расценивать как заявление об участии в будущих президентских выборах, которые, по его мнению и мнению членов его команды, состоятся уже в этом году.

Эксперт говорит, что, если бы у Залужного и его команды не было уверенности в выборах, которые приближаются, то этого интервью не было бы.

"Должность посла предполагает полную лояльность президенту страны. Посол, согласно канонам дипломатии – это Alter Ego лидера государства. Но что-то пошло не так, а вот был ли это фальстарт – покажет время", – отметил политолог.

