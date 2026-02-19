Действительно ли в Украине начинаются выборы: какой будет реакция ОП на демарш Залужного

Рубрики
Кравцев Сергей
Общественность продолжает обсуждать резонансные заявления эксголовкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в адрес власти и, в частности, президента Владимира Зеленского. Можно ли считать само появление интервью сигналом о приближающихся выборах в Украине? О чем говорит достаточно сдержанная реакция Банковой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик отметил, слухи о штурме штаб-квартиры Валерия Залужного среди политической тусовки ходили достаточно давно.
Виталий Кулик продолжает, соответственно сейчас Банковая должна для себя решить, оставлять ли Залужного, как посла Украины в Великобритании, закрывая глаза на подобные заявления, или это выходитза пределы толерантности и мы тогда говорим, что посол уходит в отставку.
Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли говорит, что интервью Валерия Залужного AP, в котором он впервые рассказывает подробности о своём конфликте с Владимиром Зеленским и фактически перекладывает ответственность на него за провал контрнаступления в 2023-м, можно и нужно расценивать как заявление об участии в будущих президентских выборах, которые, по его мнению и мнению членов его команды, состоятся уже в этом году.
Эксперт говорит, что, если бы у Залужного и его команды не было уверенности в выборах, которые приближаются, то этого интервью не было бы.
