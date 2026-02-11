logo_ukra

Чи справді у травні відбудуться вибори в Україні: що говорять у Раді
Чи справді у травні відбудуться вибори в Україні: що говорять у Раді

Нардеп заявив, що в Раді немає жодних законопроєктів щодо виборів чи референдуму про мирну угоду з РФ

11 лютого 2026, 08:41
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Інформація видання Financial Times про нібито підготовку в Україні президентських виборів одночасно з референдумом щодо мирної угоди з Росією не відповідає дійсності. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи публікацію міжнародного медіа.

Чи справді у травні відбудуться вибори в Україні: що говорять у Раді

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, жодної підготовки до проведення виборів у травні чи до організації референдуму у Верховній Раді не відбувається. 

"Щоб це було можливим, мав би існувати напрацьований законопроєкт. Його немає і близько", — наголосив парламентар.

Гончаренко підкреслив, що спочатку має бути досягнута домовленість про мир, а вже після цього можна говорити про виборчий процес. Він також висловив переконання, що проведення голосування під час війни є політично вмотивованою ідеєю.

У своєму дописі нардеп різко розкритикував можливі ініціативи щодо виборів в умовах воєнного стану та заявив, що навіть у разі їх проведення чинний президент не зможе розраховувати на переобрання.

Раніше Financial Times повідомило, що в Україні нібито розглядається сценарій проведення президентських виборів в один день із референдумом про потенційну мирну угоду з РФ. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Наразі в Україні діє воєнний стан, який передбачає обмеження на проведення загальнонаціональних виборів. Питання можливого політичного перезапуску після завершення війни залишається предметом дискусій, однак жодних законодавчих кроків у цьому напрямку парламент поки не здійснював.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Лавров знову звинувачує США: до яких переговорів щодо України пропонує повернутися Москва.




Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/52743
