Чи справді у травні відбудуться вибори в Україні: що говорять у Раді

Інформація видання Financial Times про нібито підготовку в Україні президентських виборів одночасно з референдумом щодо мирної угоди з Росією не відповідає дійсності. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи публікацію міжнародного медіа.

Вибори в Україні.

За його словами, жодної підготовки до проведення виборів у травні чи до організації референдуму у Верховній Раді не відбувається.

"Щоб це було можливим, мав би існувати напрацьований законопроєкт. Його немає і близько", — наголосив парламентар.

Гончаренко підкреслив, що спочатку має бути досягнута домовленість про мир, а вже після цього можна говорити про виборчий процес. Він також висловив переконання, що проведення голосування під час війни є політично вмотивованою ідеєю.

У своєму дописі нардеп різко розкритикував можливі ініціативи щодо виборів в умовах воєнного стану та заявив, що навіть у разі їх проведення чинний президент не зможе розраховувати на переобрання.

Раніше Financial Times повідомило, що в Україні нібито розглядається сценарій проведення президентських виборів в один день із референдумом про потенційну мирну угоду з РФ. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Наразі в Україні діє воєнний стан, який передбачає обмеження на проведення загальнонаціональних виборів. Питання можливого політичного перезапуску після завершення війни залишається предметом дискусій, однак жодних законодавчих кроків у цьому напрямку парламент поки не здійснював.

