Действительно ли в мае пройдут выборы в Украине: что говорят в Раде

Информация издания Financial Times о якобы подготовке в Украине президентских выборов одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией не соответствует действительности. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя публикацию международного медиа.
По его словам, никакой подготовки к проведению выборов в мае или организации референдума в Верховной Раде не происходит.
Гончаренко подчеркнул, что сначала должна быть достигнута договоренность о мире, а уже после этого можно говорить об избирательном процессе. Он также выразил убеждение, что проведение голосования во время войны является политически мотивированной идеей.
В своем сообщении нардеп подверг резкой критике возможные инициативы по выборам в условиях военного положения и заявил, что даже в случае их проведения действующий президент не сможет рассчитывать на переизбрание.
Ранее Financial Times сообщило, что в Украине якобы рассматривается сценарий проведения президентских выборов в один день с референдумом о потенциальном мирном соглашении с РФ. Официального доказательства данной информации нет.
В настоящее время в Украине действует военное положение, предусматривающее ограничение на проведение общенациональных выборов. Вопрос возможного политического перезапуска после завершения войны остается предметом дискуссий, однако никаких законодательных шагов в этом направлении парламент пока не предпринимал.
