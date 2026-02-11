logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика выборы Действительно ли в мае пройдут выборы в Украине: что говорят в Раде
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли в мае пройдут выборы в Украине: что говорят в Раде

Нардеп заявил, что в Раде нет никаких законопроектов по выборам или референдуму о мирном соглашении с РФ

11 февраля 2026, 08:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Информация издания Financial Times о якобы подготовке в Украине президентских выборов одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией не соответствует действительности. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя публикацию международного медиа.

Действительно ли в мае пройдут выборы в Украине: что говорят в Раде

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, никакой подготовки к проведению выборов в мае или организации референдума в Верховной Раде не происходит.

"Чтобы это было возможным, должен существовать наработанный законопроект. Его нет и в помине", — подчеркнул парламентарий.

Гончаренко подчеркнул, что сначала должна быть достигнута договоренность о мире, а уже после этого можно говорить об избирательном процессе. Он также выразил убеждение, что проведение голосования во время войны является политически мотивированной идеей.

В своем сообщении нардеп подверг резкой критике возможные инициативы по выборам в условиях военного положения и заявил, что даже в случае их проведения действующий президент не сможет рассчитывать на переизбрание.

Ранее Financial Times сообщило, что в Украине якобы рассматривается сценарий проведения президентских выборов в один день с референдумом о потенциальном мирном соглашении с РФ. Официального доказательства данной информации нет.

В настоящее время в Украине действует военное положение, предусматривающее ограничение на проведение общенациональных выборов. Вопрос возможного политического перезапуска после завершения войны остается предметом дискуссий, однако никаких законодательных шагов в этом направлении парламент пока не предпринимал.

Читайте на портале "Комментарии" — Лавров снова обвиняет США: к каким переговорам по Украине предлагает вернуться Москва.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/52743
Теги:

Новости

Все новости