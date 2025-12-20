Возможны ли выборы во время войны: в ЦИК дали окончательный ответ

Проведение выборов в Украине при действующем режиме военного положения сейчас юридически невозможно. Для старта любого избирательного процесса Верховная Рада должна не только внести изменения в избирательное законодательство, но и урегулировать ряд связанных правовых коллизий. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, вопрос выборов находится, прежде всего, в политической плоскости, тогда как ЦИК будет действовать исключительно в рамках решений, принятых парламентом. В то же время действующая нормативная база не позволяет говорить о выборах без комплексных законодательных изменений. Дубовик подчеркнул, что военное положение не может быть отменено частично – в частности, только в части выборов.

Он подчеркнул, что законодательные изменения должны быть системными, чтобы не нарушить функционирование всей правовой системы государства. Ведь исполнение многих решений и законов привязано именно к дате завершения военного положения. Отдельным вызовом остается вопрос о сочетании избирательного процесса с продолжающейся мобилизацией.

Также замглавы ЦИК напомнил, что Конституция Украины прямо запрещает проведение парламентских выборов в период войны. В то же время, оценивая техническую готовность к возможному голосованию в будущем, он отметил, что состояние избирательной инфраструктуры на подконтрольных территориях в целом удовлетворительное, хотя война и нанесла значительный ущерб.

По оценкам ЦИК, от 20 до 25% избирательных участков расположены в поврежденных зданиях, а в прифронтовых районах этот показатель еще выше. Однако проблему можно решать путем переноса участков или использования временных сооружений, в частности, МАФов. По словам Дубовика, при наличии необходимых предпосылок государственные и местные органы власти смогут обеспечить организацию голосования, несмотря на вызовы со связью и материальным обеспечением.

